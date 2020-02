A szavazók szerint Schumacher után Alonso a legjobb ferraris, Vettelt még Leclerc is megelőzte

A Ferrarinál még mindig Kimi Räikkönen 2007-es címe a legutóbbi az egyéni bajnokságok közül. Nagyon hosszú idő telt el azóta, és a finn „Jégember” kvázi nevető harmadikként Fernando Alonso és Lewis Hamilton előtt rögtön az első ferraris évében felért a csúcsra.

Az olaszok 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben nagyon közel voltak ahhoz, hogy új bajnokuk legyen Maranellóban, de Felipe Massának és Fernando Alonsónak sem volt szerencséje. A brazilt Hamilton, addig a spanyolt Vettel tréfálta meg a McLarennel és a Red Bull autójával.

A szakértők többsége egyetért abban, hogy Alonso minden idők egyik legjobb versenyzőjeként szerepelhetett a Ferrarival, így különösen nagy csalódás, hogy egyik évében sem ért fel a csúcsra velük. Fernando saját maga döntött úgy, hogy idő előtt elhagyja a Ferrarit, noha azelőtt még új szerződést is kínáltak neki.

Ez lehetőséget adott Vettelnek ahhoz, hogy beteljesítse az álmát, és a Ferrarinak dolgozzon. A négyszeres világbajnok, aki lehetséges, hogy az utolsó ilyen szezonjára készül az olaszoknál, sok kritikát kapott, mivel 2017-ben és 2018-ban is egy igen versenyképes autó dolgozott alatta, de nagyobb hibákat vétett, akárcsak tavaly.

Third place Kimi Raikkonen, Ferrari in the FIA Press Conference

Fotó készítője: Sutton Images