A Szaúd-arábiai verseny sötét oldala

A Szaúd-arábiai Nagydíj a tervek szerint éjszakai futamként debütál a naptárban az éved utolsó előtti eseményeként. A felek a jelenlegi szerződést 10 évre tervezik, 2023-ra pedig Riyadh-ban egy épített versenypályát is át szeretnének adni.

A Human Rights Watch igazgatója, Minky Worden világosan fogalmazta meg véleményét: „az olyan jelentős szervezetek, mint az F1 és az FIA nem hunyhat szemet afelett, hogy őket és rajongóikat politikai célokra használják fel” – mondta. „Ez egy tudatos stratégia arra, hogy a világ szemet hunyjon a Szaúd-Arábiában zajló bántalmazások, elnyomás és kínzások ellen.”

„A Forma-1 korábban elköteleződött az emberi jogok iránt. Magyarázatot kellene adniuk arra, miképp illeszkedik a Szaúd-arábiai verseny az emberi jogok ügyének segítésébe. Talán a tárgyalások során elérték, hogy elengedjenek olyan női aktivistákat, akiknek az egyetlen bűnük az volt, hogy támogatták, hogy nők is vezethessenek?”

„A rajongóknak, a médiának és a csapatoknak ezt a pillanatot arra kellene használniuk, hogy kijelentik: a sport nem adja a nevét ezekhez a cselekedetekhez.”

Az F1 az idei évben elindította „we race as one” kampányát, mellyel az egyenlőség mellett kötelezte el magát. A sport ezzel az üzenettel azt hirdeti, hogy nemtől és faji hovatartozástól mindenkinek ugyanúgy helye van a sportban. Tavaly novemberben a korábban már említett Amnesty azért kritizálta Szaúd-Arábiát, mert az ország állambiztonsági szempontból „szélsőséges irányultságnak” minősítette a feminizmust, a homoszexualitást és az ateizmust.

during Stage 2 of the Dakar 2020 between Al Wajh and Neom, 401 km - SS 367km, in Saudi Arabia, on January 6, 2020 - Photo Eric Vargiolu / DPPI

Fotó készítője: A.S.O.