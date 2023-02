A szakértő szerint „több oka is van” annak, hogy a Red Bull veszített népszerűségéből

Szerinte az elsődleges okot pedig nem is a 2021-es szezonzáróban és az azt körülvevő botrányban kell keresni, bár az is biztos, hogy ennek is van némi szerepe benne. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy tavaly kiderült, a bikások megszegték az előző szezonra vonatkozó költségvetési limitet.

Mielőtt teljesen hivatalossá vált volna a szabálysértés ténye, Christian Horner csapatfőnök ragaszkodott ahhoz, hogy semmi rosszat nem tettek, majd amikor kiosztották nekik a büntetést, ő akkor is azt vallotta, hogy az autó teljesítménye terén semmilyen előnyre nem tettek szert a túlköltekezéssel.

A jelenleg szakértőként és kommentátorként dolgozó Chandhok szerint pedig ezek az ügyek, illetve az, hogy a csapatnak nincs brit versenyzője, mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szigetország szurkolói nem annyira kedvelik már a Red Bullt.

„Érdekes ez, mert tavaly Abu Dhabiban a Red Bull-os emberekkel beszélgettem arról, hogy bizarr módon sikerült nekik kevésbé népszerűvé tenniük magukat a brit rajongók körében, pedig ők nyerték meg az előző két bajnokságot.”

„Úgy vélem, ennek több oka is van. Nyilván nincs náluk brit versenyző, és ebben az országban egyértelműen olyan érzések keringenek, hogy ők mennek Lewis [Hamilton] ellen, és ha ehhez hozzáadjuk még George-ot [Russell], akkor a Mercedesnél két brit vezet. Szerintem még mindig igaz az a régi mondás, talán a Ferrarit kivéve, hogy a szurkolók inkább a pilótákért szorítanak és nem a csapatért.”

„Persze, vannak McLaren és Mercedes-rajongók is, de ők is inkább Norris miatt vagy Lewis és George miatt követik a csapatot. Ebben az országban pedig a Red Bull egyértelműen nem annyira népszerű. Hogy mindez még a 2021-es abu dhabi események utóhatása-e, azt nem tudom” – hangzott Chandhok okfejtése.

Szerinte ezen egyébként talán úgy tudtak volna változtatni a Red Bullnál, ha kicsit másképp viszonyulnak az ellentmondásos sikerükhöz, és elismerik, hogy szerencsével nyertek aznap, és ha Nicholas Latifi nem töri össze az autóját, akkor vélhetően elvesztették volna a bajnokságot.

De népszerűség ide vagy oda, az F1 sikere továbbra is töretlennek tűnik, és nemsokára itt van a 2023-as idény kezdete, melynek remekül ágyaz meg ez a videó.