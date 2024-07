A szakértő szerint Norris itt hibázott a Piastri elleni „harcban”

Norris akkor került az élre, amikor a McLaren hamarabb hívta őt ki a második kerékcseréjére, mint Oscar Piastrit, mivel a csapat félt a Lewis Hamilton jelentette vélt vagy valós veszélytől. Miután azonban megtörtént a helycsere, és Norris elévágott Piastrinak, az istálló tudta, hogy ez így nincs rendjén, ezért arra kérték a britet, hogy engedje vissza maga elé a márkatársát.

Csakhogy Norris ezt hosszú körökön keresztül nem volt hajlandó megtenni, és még növelte is az előnyét, miközben a versenymérnöke már minden lehetséges eszközzel és érvvel próbálta őt jobb belátásra bírni.

Az egyszeres győztes végül azonban beadta a derekát, és három körrel a leintés előtt elengedte Piastrit, majd ebben a sorrendben is értek célba. A Sky Sportson vezetett rovatában Brundle is kifejtette véleményét az eseményekről, és elmondta, hogy szerinte Norrisnak jóval hamarabb meg kellett volna ejtenie az elengedést, mert akkor bőven lett volna még ideje támadni a győzelemért.

„Az elmúlt néhány szezonban gyakran cserélgették a pilóták sorrendjét, és ahogy Landónak a rádióban mondták, az egész csapatra szüksége lesz, ha bajnok akar lenni. Kíváncsi vagyok, mit tett volna Oscar, ha fordított lett volna a felállás.”

„A menedzsere, Mark Webber volt a szenvedő alanya a híres Multi 21-es csapatutasításnak a Red Bullnál, amikor Sebastian Vettel figyelmen kívül hagyta a futam előtt megbeszélteket és a futam közbeni instrukciókat is. Landónak azt kellett volna tennie, hogy azonnal elengedi Oscart, mert így megadta volna magának a lehetőséget, hogy előzzön és így szerezze meg a győzelmet.”

Brundle ugyanakkor megérti, Norris miért nem akart rögtön engedelmeskedni. „Az F1-es szerződések egyik része mindig az, hogy követni fogod a csapat által adott utasításokat, régóta probléma már viszont, hogy bár az istálló szerződtet és alkalmaz téged, de alapvetően egyénként akarsz kitűnni a mezőnyből.”

„Akárcsak Landónál, úgy bennem is kettős érzések kavarognak. Én is menedzseltem versenyzőt [David Coulthard], érdekes módon éppen a McLarennél, ahol egyszer rászedték őt arra, hogy adjon át egy győzelmet, bár most vasárnap nem ez volt a helyzet.”

„Ugyanakkor több olyan bajnokot is láttam, akik csak simán megnyerték volna a versenyt, és később foglalkoztak volna a rájuk zúduló kritikákkal, ezt a gyilkos ösztönt pedig titokban sokan szeretik. Lando egyik vállán ott volt a készséges csapatjátékos, a másikon pedig az önző, versengő démon, és most az előbbi jött ki győztesen” – írta Brundle.

Piastri egyébként a futam után elmondta, hogy egy pillanatig nem volt benne biztos, visszakapja-e az első helyét. Ennek kapcsán aztán Andrea Stella csapatvezetőt is megkérdezték...