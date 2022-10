A szakértő szerint Gasly megérdemelte az „érthető” büntetését

Gasly traktoros incidense mindenképpen a Japán Nagydíj egyik leginkább vitatott témája volt, hiszen Jules Bianchi 2014-es balesete óta tudjuk, mennyire veszélyes tud lenni, ha egy ilyen munkagép a pályán van, miközben esősek a körülmények.

A francia versenyző nem véletlenül kelt ki magából a futam alatt és után is, a versenyzőtársai pedig kiálltak mellette, és szintén elfogadhatatlannak tartják, hogy ilyesmi még manapság is megtörténhet. Emiatt pedig ez az eset biztosan komoly beszédtéma lesz majd a következő versenyzői eligazításon Austinban.

Az egészben a hab a tortán pedig az volt, hogy Gaslyt a versenyt követően még egy 20 másodperces időbüntetéssel is sújtották, amiért közel 250 km/h-val haladt a kérdéses szakaszon, miközben már bent volt a biztonsági autó, a darus kocsi pedig a pálya szélén állva mentette Carlos Sainz összetört Ferrariját.

A német Sky szakértőjeként dolgozó korábbi pilóta, Ralf Schumacher összességében azonban jogosnak tartja Gasly megbüntetését. „Ez egy nagyon érzelmes téma volt. Megértem a versenyzők kritikáját, mert jelezték már korábban, hogy nem akarnak ilyen munkagépeket a pályán látni, miközben ők még köröznek.”

„Mindez azonban nem igazolja azt, hogy Gasly 250-nel ment a mezőny mögött. Ez minden, csak nem okos dolog. Szerintem mindkét oldalnak van mit kérdeznie a másiktól.” A kérdés, amely az eset kapcsán sokakat foglalkoztat, hogy szabad-e egyáltalán darus kocsit kiküldeni a pályára, miközben a mezőny még ott köröz.

„Addig, amíg nincsen közvetlen veszély, nem lenne gond megvárni az autók bokszba hajtását, mielőtt kiküldik a traktort. Azt kell megvizsgálni, most miért történtek másképp a dolgok, mint azt a pilótákkal előzetesen megbeszélték.”

„Gasly büntetése eközben korrekt és érthető. Olyan szabály is van, hogy ilyen esetekben csak nagyon lassan mehetsz, és fel kell készülnöd arra is, hogy meg kell állnod, mivel akár emberek is lehetnek a pályán” – magyarázta Schumacher.

A mostani helyzetben azonban a legnagyobb gondot talán nem is a traktor és Gasly gyorshajtása okozta, hanem az időjárás, amely szinte lehetetlenné tette, hogy a versenyző időben észrevegye a pályán álló járművet. Ilyen esetekben pedig valóban érdemes lenne átgondolni, hogy szabad-e ennyire korán kiküldeni a sportbírókat a mentéshez.

A másik gondot pedig az okozta, hogy mivel Gasly a szárnycseréje miatt le volt maradva a mezőny mögött, ezért minél hamarabb vissza akart zárkózni, mert akkor még nem volt biztos, hogy jön a piros zászló. Az ugyanis éppen akkor érkezett, amikor ő elhaladt a traktor mellett.

A helyzet tehát összességében ismét a körülmények balszerencsés együttállásából adódott, és részben mindkét fél hibásnak tekinthető. Az viszont biztos, hogy szükség van a további megbeszélésekre, és talán nem árt néhány változást is eszközölni bizonyos procedúrákban.

