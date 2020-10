A szakértő szerint ezért nincs önbizalma Albonnak

Alexander Albon hétvégéje a Nürburgringen egyáltalán nem alakult problémamentesen, hiszen mindössze 23 körrel a futam kezdete után fel kellett adnia a versenyt hűtési problémák miatt. A 24 éves versenyző viszont addig sem élete teljesítményét nyújtotta.

Albon ugyanis ezúttal is messze volt csapattársától, Max Verstappentől az időmérőn: 485 ezredmásodperccel maradt el a hollandtól, így pedig a ferraris Charles Leclerc is be tudott furakodni a két Red Bull-pilóta közé.

Ezután a versenyen nagyon elfékezte a gumijait már az első körben, emiatt a 8. körben kényszerült teljesíteni az első kiállását. Majd Kvjat autójával ütközött, miután már sikeres volt a manővere, emiatt 5 másodperces büntetést is kapott. Ezt követően Pierre Gaslyval küzdött, a rádión keresztül pedig azt sérelmezte, hogy keményen küzdenek ellene az AlphaTauri versenyzői.

A verseny után Max Verstappen is elmondta, hogy ő pont erre számított Gaslytól, hiszen a francia helyét vette át Albon a 2019-es Belga Nagydíjtól kezdődően:

„Alexnek erre kellene számítania. Ő vette át Pierre helyét a csapatnál, szóval abszolút van értelme annak, hogy most meg akarja nehezíteni Alex életét” – jelentette ki a holland.

A Sky Sports szakértője, Martin Brundle is elmondta a véleményét a Red Bull versenyzőjéről, aki szerint már csak távoli emlék Albon mugellói dobogója.

„Max briliáns teljesítménye megtörte Alex önbizalmát, aki sokkoló hétvégén van túl, erre nincs jobb szó. Elfékezte a gumiját az első körben, visszatért az ideális ívre, amikor még nem ment el teljesen Daniil Kvjat mellett, büntetőpontokat és 5 másodperces büntetést kapott” – kezdte a korábbi Forma-1-es versenyző.

„Ezután panaszkodott az AlphaTaurikra, amiért nagyon keményen versenyeztek ellene. Aztán vélhetően vízszivárgás miatt kiesett a versenyből. Sok idő telt el azóta, hogy Mugellóban dobogót szerzett…”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, passes as Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, mises a corner and loses his front wing Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Németországban a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner megerősítette, hogy továbbra is támogatják Albont, Brundle szerint viszont a brit-thai pilótának a hozzáállása megváltoztatására van szüksége.

„Néhány alkalommal, amikor Senna ellen versenyeztem az F3-ban, vagy Schumacher ellen a Forma-1-ben, egy lyukban találtam magam. És mivel semmit nem veszthettem és úgy éreztem, hogy mindennek vége, egyszerűen sikerült felállnom a padlóról, és hagytam, hogy a természetes tehetség és a tapasztalatom áramlása vegye át az irányítást – ekkor kezdtem el megverni őket.”

„Alexnek is ezt kell tennie, ha meg tudja tenni” – zárta Brundle.

