A szabadedzések összesített eredményei: Mercedes-fölény a hűvös pályán

Annak ellenére, hogy egy héttel ezelőtt is a Red Bull Ringen versenyzett a Forma-1, két új elem is megbolondította a szabadedzéseket, mindkettő a Pirellihez köthető: az olasz gumibeszállító egy szettel lágyabb gumikkal érkezett a második osztrák versenyhétvégére, valamint most próbálhatták ki a csapatok a Brit Nagydíjtól bevezetésre kerülő új gumikat is.

A Pirelli mellett végre az eső is megtréfálta kicsit a csapatokat, de a második szabadedzésen látott szemerkélésnek nem volt nagy hatása a pályán látott időkre. A szabadedzések legjobb idejét Lewis Hamilton autózta a második szabadedzésen, hiszen a 31 fokos pálya ideális körülménynek számít az autók szempontjából.

A brit 1:04.523-as idejét azonban közelről követi Max Verstappen 3. szabadedzésen, közel 15 fokkal melegebb pályán autózott 1:04.591-es ideje. Rajta kívül senki nem fért be 05 alá a harmadik szabadedzésen, ahol a C5-ös gumik szinte elfogytak a kör végére, így nem csoda, hogy a gumikkal általában jól bánó Mercedeseké volt a legjobb 3. szektor – elég pici vigaszdíj, amikor Verstappen így is fél másodpercet adott Bottasnak.

Nehéz az időmérő előtt megmondani, hogy ki lehet majd a 3. erő a Red Bull és a Mercedes mögött – bár Sergio Perez egykörös gyengélkedése miatt könnyen elképzelhető, hogy Norris, Leclerc, Gasly, vagy akár a komoly fejelsztési csomaggal autózó Lance Stroll is elcsípheti a 4. rajthelyet egy jól összerakott körrel.

Helyezés Pilóta Szabadedzés Köridő 1 Lewis Hamilton FP2 1:04.523 2 Max Verstappen FP3 1:04.591 3 Valtteri Bottas FP2 1:04.712 4 Lance Stroll FP2 1:05.139 5 Sebastian Vettel FP2 1:05.268 6 Pierre Gasly FP3 1:05.280 7 Antonio Giovinazzi FP3 1:05.345 8 Carlos Sainz FP3 1:05.347 9 Juki Cunoda FP2 1:05.356 10 Fernando Alonso FP2 1:05.393 11 Sergio Perez FP3 1:05.396 12 Charles Leclerc FP1 1:05.409 13 Lando Norris FP2 1:05.466 14 Esteban Ocon FP2 1:05.527 15 Kimi Räikkönen FP1 1:05.586 16 George Russell FP3 1:05.694 17 Daniel Ricciardo FP2 1:05.698 18 Mick Schumacher FP2 1:05.911 19 Nicholas Latifi FP2 1:06.014 20 Nyikita Mazepin FP2 1:06.173