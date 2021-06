A Stájer Nagydíjon is komoly szerep juthat a stratégiának

A Pirelli szerint várhatóan csak egyetlen kiállás lesz a versenyen, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki milyen keveréken vág neki a körözésnek. A tegnapi időmérőn a két Mercedes és Verstappen a közepes abroncsokon jutott be a Q3-ba, így nekik ezen kell majd indulniuk.

Velük szemben azonban a többiek a piros oldalfalú lágyon indulnak, ez pedig akár előnyt is jelenthet az első néhány körben. Ennek köszönhetően akár Lando Norris vagy Sergio Perez is beleszólhat a vezetésbe, amennyiben jól kapják el a rajtot a harmadik és negyedik helyről.

Visszatérve a lehetséges stratégiákra, a Pirelli úgy számol, hogy a lágyon kezdők a 25-30. körig mehetnek el, majd közepesre váltva fejezhetik be a versenyt. Aki azonban a keményeket tenné fel a második etapjára, annak elég csak a 20-25. körig mennie a lágyakon. Elméletben ez a kettő lehet a leggyorsabb megoldás a mai napon.

A már említett közepesen rajtoló pilóták azonban vélhetően a keményen teljesítik majd a verseny második felét, hacsak nem tudja valamelyikőjük extrém módon elhúzni az első etapot, de ez nem valószínű.

Utolsó és papíron leglassabb taktikai variáció lehet még a két kiállás, és a lágy-közepes-lágy megoldás, de ezt vélhetően inkább csak azok vállalják majd be, akik szenvednek a gumikkal.

Egy fontos eltérés azonban még van az élmezőnyben. Verstappennek és Pereznek ugyanis van még egy teljesen új szett közepes keverékű gumija, miközben ez a Mercedeseknél nincsen meg, nekik csak keményből van új. Ez egy esetleges Safety Car utáni helyzetben még jól jöhet nekik.

A hétvége előtt több szó is esett az időjárásról, most azonban kevés esély van arra, hogy komolyan beleszóljon a küzdelmekbe. Az esőre a jelenlegi helyzet szerint csak 30 százalék esély mutatkozik. Esetleg a felerősödő szél játszhat még fontosabb szerepet, és okozhat meglepetést néhány pilótának.

A pénteki hosszú etapok alapján nehéz eldönteni, hogy kié lehet majd a gyorsabb autó a versenyen, így Verstappen és Hamilton is esélyesként vág neki a Stájer Nagydíjnak. Mint mindig azonban, most is jöhetnek váratlan események, miközben a fentebb vázolt taktikai lehetőségek sem jelentenek életbiztosítást.

