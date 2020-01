A sprintversenyek javítanának az F1-en a Sky szakértője szerint

Karun Chandhok, aki korábban az F1-ben is versenyzett, jelenleg pedig a Sky Sports szakértői stábjának tagja, azt gondolja, hogy a Forma-1-nek szombati sprintversenyeket kellene rendeznie, hogy érdekesebbé tegye a hétvégét, és hozzátette, számos változtatást eszközölne, ha ő dönthetne a Forma-1-ről.

Az elmúlt hónapokban többször is felmerült a sprintverseny és a fordított rajtrács ötlete, azonban ezeket az ötleteket végül leszavazták, így idén biztosan nem lesznek ilyen futamok a száguldó cirkuszban.

A Formula 2-ben viszont vasárnaponként rendeznek sprintversenyeket, ahol a szombati főfutamon elért eredmény alapján állítják fel a rajtsorrendet: a top-8-at megfordítják, vagyis a nyolcadik helyen végző pilóta indulhat az első helyről, a főfutamot megnyerő pilóta pedig a nyolcadikról.

Chandhok az Autosport International Show-n beszélt arról, hogy ezt a fajta megoldást alkalmazhatnák szerinte a Forma-1-ben is.

„Ha rajtam múlna, számos változtatást eszközölnék a Forma-1-ben. Én a pénteki első szabadedzést úgy csinálnám, hogy minden csapatnak fiatal versenyzőket kellene az autójukba ültetniük, a pénteki második szabadedzést pedig megkapnák a „normál” versenyzők.”

„Az időmérőt szombat reggelre „költöztetném”, de megtartanám a jelenlegi kvalifikációs formátumot, hiszen nagyon jól működik, és ez alakítaná ki a rajtsorrendet a vasárnapi futamra. De emellett sprintversenyt is rendeznék, ahol feleannyi pontot osztanék ki, és a top-10 sorrendjét megfordítanám a rajtrácson.”

„Annak érdekében, hogy a csapatok biztosan versenyezni akarjanak, a verseny feleannyi ideig is tartana, mint egy normál nagydíj. Például egy normál nagydíj 90 percig tartana, a sprintverseny viszont csak 45 percig, viszont ha a normál nagydíj pontjainak felét itt is megszerezhetnék, akkor mindenkit érdekelne a sprintverseny eredménye is, és mindenki részt akarna venni rajta.” – zárta Chandhok.