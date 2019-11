A Sky Sports F1 közvetíti az Autosport Awards 2019 gálaestjét

A szezon végi Autosport Awards díjátadó ceremónia, melyet sokan az autósportok legjobb éjszakájának tartanak, a Sky Sports F1 által lesz idén közvetítve, így a rajongók is a vörös szőnyegen érezhetik magukat.

A sportág rengeteg sztárja a Grosvenor House Hotelben fog összegyűlni 2019 december 9-én, és a Sky Sports F1-nek exkluzív engedélye lesz arra, hogy élő interjút készíthessenek velük adásukban.

The Ballroom with sponsor Mahindra Racing

A sportág naptárában már piros betűs ünnepnapként jelzett Autosport Awards a nemrég lezárult versenyszezon sikereit hivatott megünnepelni. Mind a legjobb versenyzők, mind a legnagyobb gyártók elismerést kapnak, de Nagy-Britannia jövőbeli sztárjai is beléphetnek a rivaldafénybe.

Az est egyik fénypontja a 200 ezer fontos pénzdíjat, és egy F1-es Red Bull kocsival zajló tesztkört jelentő, Aston Martin által szponzorált Év Brit Újonca díj. Ez a trófea olyan F1-legendák vitrinjét is díszíti, mint David Coulthard, vagy Jenson Button, nemrég pedig George Russell, és Lando Norris is elnyerték.

A 30 év alatt az esemény az autósport legnagyobb neveit látta vendégül, például megjelent itt Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso vagy Sir Stirling Moss. De a sportágtól független sztárok is jelentek már meg itt, mint Hollywoodból Chris Hemswoth, Ron Howard, Ashley Judd, vagy olyan sportolók, mint Sir Chris Hoy, vagy a kerékpáros Mark Cavendish.

Az 1982 óta megrendezett esemény idén a Forma-1, a MotoGP, a WRC és a Formula E sztárjait vonultatja majd fel, és a következő díjak kerülnek kiosztásra:

- Az év nemzeközi versenyzője, a Pirelli támogatásával

- Az év motorosa, a Tata Communications támogatásával

- Az év brit autóversenyzője

- Az év raliversenyzője

- Az év versenyautója, a Pirelli támogatásával

- Az év sofőrje

- Az év pillanata, a Marelli támogatásával

- Az év raliautója

- Az év újonca, átadja: Richard Mille

Toto Wolff receives a John Bolster Award on stage with Nicki Shields and FIA President Jean Todt

Fotó készítője: Ashleigh Hartwell / Motorsport Images