A Sky kommentátora keményen megkapta a magáét a Verstappenre tett megjegyzései miatt

Az eset Max Verstappenhez kapcsolódik, aki több szempontból sem hozta a legjobb formáját a Magyar Nagydíjon, miközben folyamatosan a csapatával vitatkozott a rádióban. Hogy mennyire volt jogos a frusztrációja, azt mindenki döntse el maga, de Croft úgy vélte, ez főként annak lehetett az eredménye, hogy a holland hajnalig szimulátorozott.

Vasárnap kiderült ugyanis, hogy a Red Bull bajnoka hajnali háromig volt fent amiatt, mert éppen akkor zajlott a virtuális spái 24 órás viadal, melyből ő is ki szerette volna venni a részét, ahogyan történt az korábban például az imolai hétvége során.

Sokan azonban ennek és a kevés alvásnak tudták be, hogy Verstappen talán még a szokásosnál is ingerültebb volt a futam alatt, Croft pedig a közvetítés során többször is felhívta erre a nézők figyelmét.

„Nem akarok túl kritikus lenni, de Max Verstappen éppen úgy hangzik, mint valaki, aki túl sokáig maradt fent múlt éjjel, hogy szimulátorozhasson, ami így is történt, majd korán reggel felkelt, hogy újra szimulátorozhasson, ami így is történt, mindezt ahelyett, hogy aludt volna egy jót Budapesten. Én úgy érzem, vélhetően szüksége is lett volna rá.”

Crofty azonban többször is előhozakodott ezekkel a megjegyzésekkel, ami sokaknak már nem tetszett. „Croftynak most már tényleg le kéne állnia ezzel a »Maxnak aludnia kellett volna szimulátorozás helyett« baromsággal” – posztolta egy rajongó. „A probléma nem Max, hanem az autója.”

„Crofty, fejezd már be ezt a Max szimulátorozik dolgot, már kilencszer elmondtad.” „Tudod, hogy rossz a helyzet, amikor Ted Kravitz áll ki Max mellett, és azt mondja, hogy nyert már futamot, miközben este szimulátorozott is. Elegem volt Crofty borzalmas kommentálásából” – írta egy újabb kritikus néző.

„Nem vagyok Max Verstappen-rajongó, de ha Crofty még egyszer megemlíti, hogy Max sokáig maradt fent a szimulátorozás miatt, akkor talán le fogom némítani a Sky F1-et.” Egy másik komment szerint pedig bőven lett volna még miről beszélni a Magyar Nagydíj során, de úgy érzi, a britek ismét kipécézték maguknak a Red Bull versenyzőjét.

Hogy mi az igazság, azt persze nem fogjuk megtudni, mindenesetre a Red Bull vezetői védelmükbe vették Verstappent a szimulátorozás kapcsán.