A Sky F1-es kommentátora szerint 27 éves pilótát akar hozni Hamilton helyére a Mercedes

Miután Lewis Hamilton a szezon végén távozik a Mercedestől, a német istállónak új pilótát kell találnia George Russell mellé, az opciók között pedig többek között Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso és Esteban Ocon neve is felmerült.

A Sky F1-es kommentátora, Martin Brundle pedig úgy gondolja, hogy a Mercedesnek nincs oka arra, hogy nagyon siessen a döntéssel, és megvárhatják, hogyan teljesít a 17 éves Antonelli az F2-ben. Emellett azt is elmondta, szerinte jelenleg Oconnal kívánják pótolni a hétszeres világbajnokot:

„Most várhatnak, hogy megnézzék, hogyan megy Kimi Antonelli. Ott van nekik Esteban Ocon is, és szerintem őt akarják a csapathoz vinni. Még hozzáférésük lehet Carlos Sainzhoz, talán Fernando Alonsóhoz is, és ott van a csapatnál Mick Schumacher is, és még több versenyző elérhető lehet számukra.”

„Szerintem meg fogják várni, hogyan alakul ez a szezon, miért is kellene már most dönteniük?” – tette fel a kérdést a kommentátor a Sky Sports F1 podcastben.

Eközben Marko szerint röhejes, hogy a tavalyi autóval is nyerni tudnának, míg a Mercedes is trükközhetett a bemutatóján.