A Sauber megerősítette, melyik versenyző szerepel az Audi listájának élén

A Sauber már tett egy komoly lépést a 2025-ös pilótapiacon azzal, hogy nemrég bejelentette Nico Hülkenberg leigazolását egy többéves szerződés keretében. Mivel Sainz helyére jövőre Lewis Hamilton érkezik majd a Ferrarihoz, így jelenleg a spanyol pilóta számít a piac legkapósabb olyan versenyzőjének, akinek nincs szerződése a folytatásra.

A 29 éves Sainznak pedig az édesapja révén már amúgy is van összeköttetése az Audival, így akár logikus is lehetne, hogy náluk folytatja F1-es karrierjét. Amikor a Motorsport.com az általa megszerezni kívánt jelöltekről kérdezte őt, Alunni Bravi elmondta, hogy „minden csapatnak megvan a maga listája”!

„Mindenki tudja, hogy van egy elérhető élversenyző a piacon, ő Carlos Sainz. Szerintem mindenki örömmel fogadná, ha Carlos csatlakozna hozzájuk. Ő az egyik legjobb versenyző. Rendkívül érett, hozzátesz az autó fejlesztéséhez, előrelépésre sarkallja őket, de közben kiegyensúlyozott is, és erős az időmérőn és a futamon egyaránt. A Ferrarié szerintem most az egyik legjobb páros.”

„Azt is tudjuk viszont, hogy a pilótapiac nem csak tőlünk függ. Több különböző tényező is van. Sok csapat beszélget pilótákkal, és nekünk is több lehetőségünk van. Mi is ki fogjuk majd értékelni a helyzetet, de most, hogy bejelentettük Nicót, nem kell sietnünk a döntéssel. Még csak az elején járunk.”

Bravi ezzel látszólag rácáfolt azokra a hírekre, miszerint az Audi komoly határidőt szabott Sainznak, és ha a spanyol nem tud addig dönteni, akkor más versenyzők után néznek. Annak kapcsán viszont nem árult el sokat, pontosan kivel hogy állnak a tárgyalásaik.

„Egyeztetünk Sainzcal és másokkal is. A jelenlegi versenyzőinkkel is. De ezért sem kell sietnünk, hiszen a két ülés közül az egyik már biztos. Most több időt adunk magunknak. Nem egyszerű a döntés, hiszen közben van két jó versenyzőnk, akik jól teljesítenek és már három éve velünk vannak. Muszáj viszont átgondolnunk, mert ez nemcsak 2025-re, de a jövőbeli gyári Audi-csapatra is hatással lesz.”

„Fontos a versenyzőpáros, a szerződések hossza, a kombináció. Itt nem csak egyetlen pilótáról van szó. Minden opció az asztalon van, kezdve a két jelenlegi versenyzőnkkel, és meg kell találnunk azt, aki a legjobban illik a projekt egészéhez.”

Sainz kapcsán egyébként nemrég ismételten előkerült a Red Bull is, mivel Christian Horner állítólag őt szánja biztosítéknak arra az esetre, ha Max Verstappen távozna, de még az sincs kizárva, hogy összeállhat a régi Toro Rossó-s páros Verstappennel és Sainzcal, bár ezek továbbra is csak pletykaszinten vannak jelen.

És ha már Sainz, a spanyol meg van róla győződve, hogy kis szerencsével akár ő is nyerhetett volna Miamiban.