A Sauber egyelőre nem foglalkozik az Audi-projekttel

Ahogy azt a száguldó cirkusz szerelmesei már nagyon jól tudják, az Audi 2026-ban a Sauber oldalán beszáll a Forma-1-be, a német gyártó szállítja majd a motort a csapatnak és egyúttal a névadója is lesz.

Az autó továbbra is a Sauber svájci gyárában készül majd, de a német márka érkezésével párhuzamosan felmerült annak a lehetősége, hogy az istálló lehetőséget adjon a szériából egyre kikopó német versenyzőknek.

Az Audi maga is megerősítette, hogy szívesen látnának egy német versenyzőt a soraikban, de Frederic Vasseur szerint egyelőre túl korai erről elmélkedni.

„Egyelőre meglehetősen ambiciózus dolog a 2026-os pilótafelállásról beszélni, hiszen van egy akadémiánk, próbáljuk fejleszteni a fiatal versenyzőket. Akik most gokartoznak, 2030 körül érnek meg a Forma-1-re. Most Valtteri és Csou is a fedélzeten van, és Theo Purchaire is lehetőséget kap“ - mondta a csapatfőnök Mexikóban.

A találgatások természetesen azért kezdődtek el, hiszen Mick Schumachernek továbbra sincs szerződése a következő idényre, és egyelőre a Haas nem is döntött a sorsáról. Amennyiben mégsem vele képzelik el a jövőt, a 23 esztendős versenyzőnek jó lehetőség lenne az Audi.

Vasseur egyébként korábban szerette volna szerződtetni Schumachert az Alfa Romeóhoz, de végül a Haas csapott le rá. „Lesz időnk majd arról tárgyalni, hogy kik alkossák a csapatot 2026-tól, nem sok versenyző van a rajtrácson, akinek olyan hosszú szerződése van“ - tette hozzá Vasseur.

