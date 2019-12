A rossz napokon a még rosszabbak adtak erőt Kvjatnak

Az orosz versenyző kikerült a Forma-1 vérkeringéséből, de sikerült visszaverekednie magát a legjobbak közé idén. A 2018-at kihagyó Daniil Kvjat ráadásul a Toro Rossóban elismerést érdemlő teljesítményt nyújtott, és meg is kapta a bizalmat a folytatásra.

Kvjat Németországban a harmadik helyen végzett, ez volt a szezon csúcsa. "Egyike volt azoknak az őrült versenyeknek, amelyeken látszott, hogy a középmezőnyből is fel lehet jutni a pódiumra, ahogy Brazíliában is" - mondta Kvjat a hockenheimi harmadik helyről. "Elég a többiektől egy hiba, tőled egy jó döntés, és máris majdnem a győzelemért lehet harcolni."

"Az a nap nagyon érzelmes lett a számomra, annyi szenvedés után az volt a jutalom, miközben majdnem végeztem az itteni dolgokkal. De most azt mondom, hogy jöhet a következő trófea" - mondta Kvjat a jövőre nézve.

Miközben Kvjatnak esélye sem volt, Pierre Gasly a Red Bullban kezdte, míg Alexander Albon a szezon közben az osztrákoknál folytathatta karrierjét. A franciával nagyon hasonló dolog történt, mint évekkel korábban Kvjattal.

Még több F1 hír: Gasly: A Red Bull nem tartott be néhány ígéretet

"Azt hiszem, hogy mindenki, aki ehhez a csapathoz kerül, az tehetséges, csak esetleg rossz az időzítés, mint az én esetemben a Red Bull-lal. Volt egy rövidebb időszakom, és ez is előttem lebeg, mert minden elképzelhető" - mondta a második esélyt a Toro Rossónál megkapó orosz.

"Az jó dolog, hogy mindketten megkaptuk a második lehetőséget, és ezért én nagyon hálás vagyok a Red Bullnak. Nagyon harsányan viselkedtek velem, ugyanakkor nagyon jól bántak velem" - mondta Kvjat, aki nem tagadja, hogy most biztonságot adott, hogy nem voltak mögöttük az F1-be tartó fiatalok a Red Bullnál, így viszonylag biztos volt, hogy a Toro Rossónál jövőre is maradhatnak.

"Ez így van, az időzítés most így alakult. De a végén az a lényeg, hogy csinálod-e a dolgodat, és hogy jó időben, jó helyen vagy-e" - jelentette ki Kvjat. "A rossz napokon azokra az időkre gondoltam, amikor rosszul alakultak a dolgok, és azt mondogattam, hogy 'ok, ezek most jó napok, nem számít, ha a versenyek csalódást is keltenek'. Így történt idén."

Valentino Rossi ismét pályára vihetett egy forma-1-es autót, a MotoGP olasz klasszisa ezúttal Lewis Hamiltonnal cserélt egy napra.