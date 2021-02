A Rich Energy-vezér TOP 6 pilótája. Egy név kilóg a sorból...

A Rich Energy 2019-ben a Haas névadó szponzoraként tűnt fel a száguldó cirkuszban, azonban az együttműködésük az amerikai istállóval nem tartott sokáig: William Storey meglehetősen indulatosan reagált a csapat teljesítményére, ami messze elmaradt az elvárttól, majd röviddel ezután bejelentették a szakítást.

Az elmúlt hetekben a Rich Energy Twitter oldalán több alkalommal is lehetett olyan bejegyzéseket olvasni, melyekből arra lehetett következtetni, hogy a vállalat visszatér a Forma-1-be, azonban az ígérgetésen túl eddig nem sok minden történt az energiaitalosok háza táján.

A Rich Energy-vezér, William Storey most szintén a Twitteren megnevezte, hogy a Forma-1 jelenlegi mezőnyéből kiket tart a legizgalmasabb pilótáknak. A névsorban helyet kapott egy olyan versenyző is, aki még be sem mutatkozott a Forma-1-ben.

Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, de akár George Russell felbukkanása sem okoz nagy meglepetést a listán, ellenben ott szerepel Nyikita Mazepin neve, aki eddig többnyire a botrányaival került reflektorfénybe.

Habár egyre kevesebb esély mutatkozik rá, hogy a közeljövőben valóban megjelenik a Rich Energy az F1-ben, William Storey személye garancia rá, hogy nem maradunk érdekes hírek nélkül a jövőben sem.

