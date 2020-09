A Renault vezérigazgatója szerint Alonso "önmagában egy márka"

Fernando Alonso két év után tér vissza a Forma-1-be, hogy pótolja a McLarenhez távozó Daniel Ricciardót. Monzában az Olasz Nagydíj helyszínén az is kiderült, hogy a Renault új néven fog részt venni a sorozatban 2021-től.

A csapat új neve az Alpine lesz – ez a Renault sportkocsikra szakosodott részlegét fedi, ezzel szeretné a cég újjáépíteni Franciaország egyik legnépszerűbb történelmi márkájának a profilját. Amikor Luca De Meót arról kérdezték, használni fogják-e Alonsót marketingeszközként, így felelt:

„Nos, nem kis részt ezért is szerződtettük. Példának okáért teljesen egyértelmű, hogy neki hatalmas hírneve van például Spanyolországban, de szerte a világon több országban, például Dél-Amerikában is roppant népszerű.”

„Konkrétan önmagában is egy márka, emellett roppant erős pilóta. Nagyon motiválja, hogy végre hazatérhet hozzánk, pont, mint engem. Én is a Renaultnál kezdtem még nagyon régen, és hosszú, 25 éves szünet után jöttem vissza. Mindketten örülünk, hogy lesz esélyünk hozzátenni a magunkét a céghez, Alonso ebben kiváltképp nagy értéket képvisel.”

Az Alpine hírneve elsősorban a 70-es években elért ralis és az azóta is sikeres, hosszútávú formátumokban mutatott sikeres részvételüknek köszönhető, ez a tekintély pedig de Meo szerint jobban illik a sportszakágnak, mint a Renault név:

„A Formula-1-et autórajongóként figyelem meg, szenvedéllyel. Ezt a helyet az autóipar doktori iskolájának tekintem, az autóversenyek csúcsának és a kollégáimnak is így mutatom be. Szerintem az Alpine lelke lökést adhat a csapatnak. Bár a Renault is egy dicsőséges márka, szerintem a Forma-1 világába az Alpine fog jobban beleilleni.”

