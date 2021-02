A Renault ügyvezetője nem vár nagy dolgokat idén a csapattól

A korábbi években jellemző volt a Renault gyári csapatára, hogy a szezonok előtt általában még komoly fejlődésről és előrelépésről számoltak be, ennek fényében pedig komolyabb elvárásokat és eredményeket is tűztek ki maguk elé.

Ez azonban többször is a visszájára fordult, hiszen a franciák nem tudtak olyan ütemben felzárkózni, mint ahogyan azt eltervezték a gyári visszatérésük idején. A jövő évi elvárásokkal kapcsolatos hangvétel most azonban kicsit eltér ezektől.

„Mi egy átmeneti évet várunk ettől az idénytől, a márka megjelenését szeretnénk erősíteni. A csapat remélhetőleg gyakran feltűnik majd az újságokban és a televízióban is” – mondta Luca de Meo. Azért is nevezték át Alpine-ra a csapatot, hogy ezzel nagyobb figyelmet generáljanak a sportautómárkájuknak.

Ez a visszafogottabb kijelentés akár még furcsának is hathat, hiszen tavaly már sikerült nekik három dobogós helyezést is szerezni, most pedig már Fernando Alonsóval a volánnál próbálhatnak meg továbbiakat gyűjteni.

Mivel az autók nem változnak jelentős mértékben, így Alonso is azt a célt tűzte ki 2021-re, hogy szeretne újra a pódiumon pezsgőzni, lehetőleg minél többször. Az ügyvezető ennek ellenére inkább 2022-re helyezi a hangsúlyt, hiszen akkor érkeznek az átfogó szabályváltozások.

„2022-ben már rendszeresen a dobogón szeretnénk végezni, és futamgyőztes potenciállal akarunk rendelkezni” – ismertette a célokat a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. Hogy ebből aztán mi valósul meg, az majd idén kiderül.

