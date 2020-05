A koronavírus-járvány világszerte bizonytalanságot okoz, és nemcsak egészségügyi, hanem pénzügyi szempontból is. Emiatt a hírek szerint több Forma-1-es csapat is nehéz helyzetbe kerülhet, viszont a Renault továbbra is elkötelezett az F1 iránt.

Legalábbis erről beszélt a Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul, aki a száguldó cirkusz marketing-értékét emelte ki az Auto Motor und Sportnak adott interjújában.

„A marketing szempontjából hiszünk a Forma-1-ben. Ez a hit pedig továbbra is megvan.” – szögezte le Abiteboul, a csapatának pedig 2021-re van egy szabad ülése azután, hogy kiderült, Ricciardo 2021-től a McLaren csapatát fogja erősíteni.

A csapatfőnök azt is elmondta, hogy hisz az istálló 2020-as autójában, az R.S.20-ban, ami a barcelonai szezon előtti teszteken biztató teljesítményt hozott, azonban a járvány miatt versenykörülmények között még nem bizonyíthatott a sárga-fekete autó.

„A Renault menedzsmentjének rengeteg dologgal kell most megbirkóznia a krízis miatt. Viszont a cég menedzsmentje megérti, hogy milyen helyzetben vagyunk.”

„Tisztában vannak azzal, hogy milyen tárgyalások folynak a háttérben. Tudom, hogy sok idő eltelt azóta, de sok pozitív hírünk volt a tél folyamán.” – mondta Abiteboul.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A Renault először 1977-ben jelent meg a Forma-1-ben, ezután többször elhagyták a sportot, majd visszatértek. 2002-ben is visszatértek gyári csapatként, majd 2005-ben és 2006-ban meg tudták szerezni az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet Fernando Alonsóval és Giancarlo Fisichellával.

2011 végén kivonultak a sportból, majd 2016-ban tértek vissza. A visszatérésük első évében a konstruktőri kilencedik helyen végeztek, 2017-ben a hatodik, 2018-ban a negyedik, 2019-ben pedig az ötödik helyezést szerezték meg a csapatbajnokságban.

Idén a Daniel Ricciardo, Esteban Ocon párossal áll rajthoz a Renault, míg 2021-től Ocon helye biztos, azonban nem tudni, ki lesz a csapattársa – spekulációk szerint Fernando Alonso és Nico Hülkenberg is esélyes lehet az ülésre, illetve kiemelkedő teljesítmény esetén még a két F2-es Renault-junior Christian Lundgaard vagy Guanyu Zhou szerződtetése sem kizárt.

Az Alfa Romeo F1-es Esport versenyzője az elsők között próbálhatta ki a Forma-1 2020-as játékát, az F1 2020-at, ami hamarosan a munkaeszköze lesz. Érdekességek Bereznay Dániel szemszögéből.