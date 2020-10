A Renault több tucat másolással kapcsolatos szabály tisztázását kérte az FIA-tól

Az FIA a 2021-es szezonra szabálymódosítások sorával akarja elérni, hogy a 2022-es autók érkezése előtt se ismételhesse meg senki a Racing Point 2020-as botrányos másolását, amelyet szinte lehetetlen megkülönböztetni a 2019-es Mercedestől.

A már februárban gyanús autón végül a Renault találta meg a fogást a hátsó fékhűtőrendszerekkel, ugyanis szabálytalanul használták (még mindig használják) a Mercedes 2019-es egységeit, amiért 15 pont levonással, és pénzbírsággal büntették őket.

Az FIA elejét akarja venni a Racing Point által is használt „reverse engineering,” azaz fordított mérnöki munka megoldásnak, ezt pedig a listázott elemekre vonatkozó szabályok újrafogalmazásával akarják elérni.

Ezek azok az elemek, amelyeket minden konstruktőrnek magának kell legyártania, amelynek a csapat a szellemi tulajdonosa. A 2020-as szezonra már a fékhűtőcsövek is ilyen elemmé váltak, azzal a kitétellel, hogy a már 2019-ben is használt elemek fennmaradhatnak, de ez nem így történt a Racing Point esetében.

A rózsaszín Mercedesek büntetése ellen több csapat is fellebbezett, ismét elsősorban a Renault, azonban a kielégítő szabályokra hivatkozva ezt visszavonták. Nos, az új szabályokkal mégsem lehettek annyira megelégedve, ugyanis a RaceFans arról számolt be, hogy francia csapat több tucat pont tisztázását kérte Nikolas Tombazistól, az FIA együléses versenyautókért felelős technikai vezetőjének.

A RaceFans szerint a Renault olyan témákra is rákérdezett; hogy milyen adatokat oszthat meg egymás között két csapat, akik azonos szélcsatornát használnak, vagy közösen végzik a CFD munkájukat, megoszthatnak-e egymással a csapatok gumimodelleket és versenystratégia-szoftverekről információkat, mennyire szigorúan kell őrizni a szellemi tulajdonjogot, ideértve az autók fotózásának engedélyezését is, illetve kötelező-e figyelmen kívül hagyni az illegálisan szerzett információkat egy másik csapat autóiról.

A Renault abban is érdekelt volt, hogy az FIA engedélyezi-e majd a különböző autók koncepciójának lemásolását is, ahogyan azt tette a Racing Point, illetve azt rekreálhatják-e pusztán tesztelési okokból.

A Renault nem csak amiatt aggódhat, hogy a Racing Point majd az eddig domináns 2020-as Mercedest is le fogja másolni, hanem a Red Bull-AlphaTauri miatt is, akik mindig is hangoztatták, hogy mostantól a szabályok adta legtöbb lehetőséget ki fogják használni annak érdekében, hogy 4 nagyon hasonló autóval induljanak.

Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke elmondta, hogy az FIA válaszolt nekik, és arra számít, hogy a részleteket hamarosan nyilvánosságra hozzák.

„Egy bizonyos pontig az FIA-val való tárgyalás titkos, de arra számítunk, hogy hamarosan ez nyilvánosan is elérhető anyag lesz. Hiszünk abban, hogy minden csapat számára fontos, hogy megfeleljen az FIA szabályainak, különösen az idei ellentmondások után.”

„Megkaptuk a választ Nikolastól, és most azon dolgoznak, hogy ez hivatalosabb formában közzétehető legyen.”

