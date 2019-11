A Renault-t lenyűgözi Ricciardo

Az Amerikai Nagydíjon a hatodik helyen végzett Daniel Ricciardo, aki maga mögött tudta tartani a McLareneket, és csak a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes autói végeztek előtte, így övé lett a „best of the rest” pozíció.

A Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul az AUTOhebdónak adott interjút, ahol nagyon dicsérte a Red Bulltól igazolt 30 éves versenyzőt, aki jelenleg az egyéni pontverseny 9. pozíciójában áll.

„Daniel rendkívül sokat vállal magára. Rengeteg dolgot megkérdőjelez, és folyamatosan elemzi magát. Úgy érezzük, hogy vállalja a felelősséget a szerepéért. Egyre jobban be van vonva az autóval kapcsolatos folyamatokba és a csapattal kapcsolatos folyamatokba is.”

„Mert ahhoz, hogy az olyan stratégiák működjenek, mint amit Austinban követtünk, ahhoz kiválóan kell kommunikálnod a mérnököddel. Vannak olyan időszakok, amikor rendkívül gyorsan kell előznöd, hogy ne maradj sokáig az előtted álló keltette turbulenciában.”

Daniel Ricciardo az utóbbi versenyeken jó eredményeket tud elérni és jó teljesítményt nyújt, ezt bizonyítja a szingapúri felzárkózása, az olaszországi negyedik helye, vagy éppen az Amerikai Nagydíj is.

„Mexikóban is fantasztikus teljesítményt nyújtott. Daniel egy igazi versenyző: letisztult, józan, viszont amikor versenyzésről van szó, akkor tud agresszív is lenni. Ő egy komplett versenyző. Emellett remekül előz és kiválóan menedzseli a gumikat is. Az Amerikai Nagydíjhoz hasonló vasárnapok után jövünk rá igazán, hogy mennyire szerencsések vagyunk, amiért a fedélzetünkön tudhatjuk őt.”

A konstruktőri pontversenyben a Renault rendkívül stabilan az ötödik, mivel a negyedik McLaren 38, a hatodik Racing Point pedig 18 egységre van tőlük, így vélhetően a francia istálló megtartja ezt a pozíciót az utolsó 2 futamon is, amelyeket Brazíliában és Abu Dhabiban rendeznek.