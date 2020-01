A Renault szerint Ricciardóval a média túl nagy elvárásokat támasztott velük szemben

Sokáig kérdéses volt, hogy mi lesz Nico Hülkenberg sorsa, majd a Renault úgy döntött, hogy nem hosszabbít a némettel, és aláír Esteban Oconnal, a korábbi tesztpilótájával. Ocon azután vált szabaddá, hogy a Mercedes 2020-ra is meghosszabbította Valtteri Bottas szerződését.

Még több F1 hír: Verstappen visszahozná a Red Bull domináns korszakát az F1-ben

Esteban már hosszú hetek óta a Renault-nak dolgozhat, és készülhet a nagy visszatérésre, miután tavaly végig csak a pálya széléről figyelhette az eseményeket a nagydíjakon, hiszen politikai okok miatt elvesztette az ülését a Racing Point-nál.

Cyril Abiteboul, a Renault F1 Team főnöke új energiákat vár Ocon érkezésétől, aki Ricciardóval egy igen érdekes és hatékony párost alkothat. Daniel Ricciardo már az első évében legyőzte Hülkenberget, de lehetséges, hogy Estebannal nehezebb dolga lesz.

„Ez egy újabb dinamika. Esteban másképpen ösztönöz bennünket, ami új energiát és új agresszivitást is jelent. Szerintem ez pozitív irányba viszi el a csapatot, azzal is, hogy eltérő tapasztalatai vannak, és korábban a Mercedesszel is együtt dolgozott.” - mondta a lapunknak a francia szakember.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, meets Texas Longhorn cheerleaders, and displays a new helmet design Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Szóval ez jó, de ezzel együtt is sok dolgot tehetünk a versenyzőnkkel. Mindenekelőtt azonban egy jobb autót kell biztosítanunk számukra.” - tette hozzá a Renault főnöke, aki azt várja Ocontól, hogy előre lendíti majd a csapatot, mely tavaly visszalépett egyet, hiába érkezett meg Ricciardo.

„Azt hiszem, ez kissé mást most. Esteban még mindig épülési fázisban van. Ami a legfontosabb, hogy most visszatér a versenyzéshez. Remélhetőleg egy jobb autót vezethet, mint legutóbb. Ez egy pozitív dinamika számunkra, független attól, hogy sok ember egy rossz szezonnak minősítette a teljesítményünket tavaly Daniellel az inkább negatív dinamikával.”

„Több pozitív dolgot is látok Estebant illetően, és nem arról van szó, hogy Daniel esetében ez negatív lett volna, mert dicséretet érdemel, amiért igyekezett a csapat ösztönzésében. Ugyanakkor nyomást gyakorolt a csapatra azon elvárások alapján, amiket a média generált a csapathoz való csatlakozásakor.”

„Ez az, amit akartunk, de ténylegesen óriási várakozást teremtett, jóval meghaladva azt, amit megígértünk. Mindez a csapat reakciójához vezetett, amikor láttuk, hogy nem vagyunk a kívánt szinten.”

A 2020-as Dakar Rali ötödik szakasza sem volt egyszerű a mezőny számára, és sok versenyző igencsak küszködött. Carlos Sainz azonban továbbra is remek tempót diktál.