A Renault szerint egy „új” és „jobb” Fernando Alonso tér vissza a Forma-1-be

Már egy ideje a levegőben lógott Fernando Alonso visszatérése, és időközben kiderült, hogy nem sokkal a távozása után ajánlatokat kapott a folytatásra. Akkor azonban még levegőre volt szüksége, és többek között terepralizással töltötte fel az akkumulátorait.

A kétszeres világbajnok jövőre 40 esztendős lesz, de mindez nincs hatással rá, még mindig nagyon gyors, és a Renault-nak a lehető legtöbbet nyújthatja, mint tette azt a régi időkben. Legutóbb 2009-ben versenyzett a csapatnak, azt követően, hogy visszatért a McLarentől. A sors furcsa fintora, hogy most is a britektől tér vissza, csak épp két év kihagyás után.

Cyril Abiteboul, a Renault F1 Team főnöke nagyon várja már a közös munkát Alonsóval, aki szerinte egy teljesen már karakterként fog visszatérni. „Úgy gondolom, hogy a pályától távol eső évek valószínűleg lehetőséget kínáltak neki arra, hogy újraindítsa magát, miközben mi igen szerencsések és kiváltságosak vagyunk, hogy együttműködhetünk vele és a Forma-1-ben versenyezhetünk. Valószínűleg egy friss felfogással a fejében fog megérkezni.”

„Ne felejtsük el, hogy maga a versenyzés 'toxikus' hatással is lehet az emberekre, az egyénekre. Nem számít, hogy mennyire próbálkozol, vagy milyen keményen dolgozol, amikor nem nyerhetsz. Ez olyasvalami, ami jelen van a sportban.”

„Nem vagyok meglepve, hogy egy ilyen sport egy ilyen típusú helyzetet teremt, de Fernando emiatt is érdeklődött annyira a sport ezen új profilja iránt, és talán lehetősége lesz arra, hogy egy új Fernandót hozzon az új Forma-1-be.”

A Renault F1 Team főnöke több dolgot is figyelembe vett, amikor úgy döntöttek, hogy Alonso lesz a választásuk, miközben Valtteri Bottas és Sebastian Vettel is az elérhető pilóták között szerepelhetett, mivel még mindig nincs szerződésük a következő évre.

„Azt gondolom, hogy minden más fölé tenném a motivációt és a mentális részt. A tehetség ott van Fernandóban, Vettelben és Bottasban is. Ez nem kétséges, de a gondolkodásmód és a motiváció keveréke fontos elemet játszottak, valamint a válság időzítése is.” - mondta Abiteboul a lapunk kérdésére.

A Renault-nál Flavio Briatore volt az, aki nagy sikereket ért el Alonso oldalán, de az olasz már csak a háttérből segítheti a spanyolt. „Azt hiszem, az egyetlen, aki ebben a tekintetben sikeres volt, az Flavio, és szerintem nem titok, hogy mellette nőttem fel.”

„Láttam néhány dolgot, amit Fernandóval közösen csinált, és beszéltem is vele. Ott van a dolgok körül, és sok emberről beszélhetünk, de nem nevezem meg őket, ugyanakkor ő is része a mai bejelentésnek.” - mondta a Renault szakembere, így tehát igazak voltak a hírek, hogy Briatore személye is szerepet játszhatott.

A Renault főnöke inspirációt akar meríteni abból, amit jövőre tenni kell Fernandóval, de egyúttal meg kell ismernie az új Alonsót, aki más lesz, mint azelőtt. „Szerintem jobb lesz.” - tette hozzá a Renault szakembere.

„Gondoskodni fogok róla, hogy rendkívül átláthatóak legyünk vele, mert ő egy okos ember. Sokat megért már, és ismeri az F1-et, szóval az egyelten dolog, amit soha nem tennék vele, hogy nem az igazságot mondom számára, vagy olyasvalamit ígérek neki, amit nem teljesítenék.” - zárta le Abiteboul, hozzátéve, hogy így a saját elvárásaik sem sérülnek, ami egy erőteljes és gyümölcsöző kapcsolat kiindulópontja.

