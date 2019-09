A Renault szerint egy különleges tehetséget veszítettek el

A Belga Nagydíj szombati napjának legszomorúbb apropója a Formula-2-ben történt hatalmas baleset volt Anthoine Hubert és Juan Manuel Correa között, melyben a francia pilóta, mindössze 22 évesen életét vesztette. A pilóta a Renault utánpótlás-programjának volt a tagja, és tavaly megnyerte a GP3-as bajnokságot. A francia gyártó csapatfőnöke, Cyril Abiteboul így emlékezett a Sky News stábja előtt:

„Nagyon nehéz ez. Anthoine egy olyan srác volt, – nagyon furcsa múlt időben beszélni róla – aki tele volt élettel, vágyakkal, energiával. Mindannyiunkat sokkolt a dolog. Próbálunk mondani dolgokat, de ezen semmi sem változtat. Emberséget akarunk mutatni, azt, hogy itt vagyunk a családnak, akik itt vannak a helyszínen, és mindezt egy emberként, amit nem könnyű összehozni a Forma-1-ben: egyszer végre magunk mögött hagyni a piti dolgokat, és valódi családként viselkedni.”

Abiteboult arra is megkérték, hogy magát a balesetet – illetve az Eau Rouge-t, ahol az egész incidens lezajlott - kommentálja, ő azonban egyelőre – érthető okokból – elhatárolódott ettől:

„Nem akarok elhamarkodott kijelentéseket tenni, még a gyász időszaka tart. Egy ilyen, adatokkal és kamerákkal teli világban biztos meglesznek az ehhez szükséges felvételek, akár hivatalosan, akár fű alatt, ezt nem tudom, de azokból majd lehet következtetéseket levonni. A kanyarnak megvannak a maga sajátosságai, egyedülálló a Forma-1-ben, de nem hiszem, hogy az volt a baleset oka. Már a lejtő alján lehetett látni, hogy baj lesz, és a két kocsi ütközése végzetes volt.”

A csapatfőnök arról is beszélt, hogy a versenyzői hogyan reagálták le a történteket, és a francia pilóta tehetsége előtt is tisztelgett pár mondattal:

„Először is a második F2-s futamot törölni jó döntés volt, mert nem hiszem, hogy sokan olyan állapotban voltak, hogy körözzenek. Az F3 is érdekes, mert nagyon fiatal srácokról beszélünk. A Forma-1-be már érett versenyzők kerülnek, az én fiaim már 30-on túliak, szóval kicsit erősebbek. Daniel nagyon érzelmes, tudjuk, milyen képet mutat, de ez azért van, mert nagyon könnyen elragadják az érzelmei. Persze Nico is az valamennyire.”

„Máshogy élik meg a dolgot. Tegnap mindketten azonnal lemondtak minden programot, amint meghallották, mi történt. Nem lustaságból, hanem mert így helyes. Mind túl akarunk lenni Spán, de nem feltétlenül ezen az eseten, mert ezen még kell kicsit gondolkodni. Fura lesz így versenyezni, de Anthoine-ért megtesszük, és ez rajta is lesz az autónkon.”

„Különleges tehetség volt, aki folyamatosan épült. Nem zúzta szét azonnal az utánpótlás-sorozatokat. Nem mondom el a történetét, de felfelé ívelt a karrierje. Lenyűgöző volt. A tavalyi bajnoki cím új lendületet adott neki, és a munkájával kitűnt a többiek közül, ebben mindenkinek példát mutatott. Nem hiszem, hogy sokan megadták volna neki azt az esélyt, amit tőlünk megkapott. De a munkabírása, az elkötelezettsége, ahogy másokkal bánt, az példás volt.”

