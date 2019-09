A Renault szerint a Mercedes már 2007-ben az új motoros érára készült

Többek között az F1 Racing is készített egy elemzést a Renault helyzetéről, mely az utóbbi években nem a legjobb hiszen noha a Red Bullal mindent megnyertek 2010 és 2013 között, 2014 óta igen távol vannak attól, hogy a címért harcoljanak és ez a saját csapatukra is igaz, amit a Lotustól úgy vettek át, hogy az rengeteg sebből vérzett.

Miközben a Mercedes sorra nyerte meg a címeket, toronymagasan a riválisok előtt a motorjával, a Renault-nak komoly beruházásokra volt szüksége a motoros részlegén és a főhadiszállásán Enstone-ban. Cyril Abiteboul,a Renault F1 Team első embere elárulta, hogy a kialakult helyzetért az egykori csapatfőnök, Flavio Briatore is felelős, aki messze nem tartotta fontosnak a motoros főhadiszállás fejlesztéseit, mint például a Mercedes, mely már 2007-ben elkezdett dolgozni a jövő technológiáján.

„A Mercedes abban az időben a diverzifikáció mellett további feladatokat is vállalt, kutatásokat végzett olyan technológiákkal kapcsolatban, amik egy napon relevánsak lesznek az F1-ben, miközben támogatták az ezzel a munkával összeegyeztethető szabályokat. Nagyon okosak voltak! Amit ma látok, az a Mercedes 2007-ben hozott döntéseinek eredménye.” - mondta a francia szakember, aki részben megérti a Red Bull korábban megfogalmazott kritikáit, és azt, hogy a Hondára váltottak át.

„Biztonyos mértékben megértem a Red Bull csalódottságát, de ez az egész abban a szakaszban történt, amikor nemcsak a termékünk, hanem a márkánk is kritikát kapott, ami számunkra is igaz volt.” - tette hozzá Cyril Abiteboul.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, leads Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

„A média kritikája nem oldja meg a problémát. A probléma óriási beruházási hiányosságokra vezethető vissza, és egyúttal az emberi erőforrások hiányára a 2007-es motorbefagyasztás óta. Sajnálom, hogy eddig vissza kellett mennem az időben, de ez a valóság. Flavio el akarta zárni a csapokat a motorközpontunkban, és elküldött, hogy beszéljek egy másik csapattal, hogy megnézhessük, hogy üzletet tudnánk-e kötni egy motorról.”

A francia már igen korán látta a helyzetet, hogy az nagyon rosszul kezd alakulni a Renault számára, és úgy döntött, hogy a Caterham istállóhoz szerződik 2012-ben. „Indokaim voltak a Renault elhagyására. Láttam, hogy a dolgok nem a helyes irányba haladnak: nem fektettünk elegendő pénzt és energiát a beruházásokra, és nem voltak elég gyorsak a megfelelő emberek toborzására, annyira az év utolsó periódusára koncentráltunk a V8-as motorokkal. Nem a jövőt tartottuk szem előtt, és ez nagyon nagy hiba volt.”

„Tehát igen, 2014 elején ott volt a probléma, és elmondhatom, a Renault nagyon későn értette meg az egész koncepciót, miközben a Red Bull hozzászokott ahhoz, hogy a termékünkkel sikeres és pénzügyi bónuszukat tesz zsebre, ami később nem volt meg.”

A hétszeres F1-es világbajnok mindig is imádta a sebességet, és egészen a balesetéig sokat motorozott, néha versenymotorokkal is. Ezúttal egy 2008-as felvételt mutatunk be erről.