A Renault szeretné elkapni a McLarent

Az idei szezonra fordult a kocka, így a Renault áll az ötödik helyen a bajnokságban a McLaren mögött, tavaly ilyenkor fordított volt a helyzet. A francia-brit csapat egész évben egy lüktető középmezőnybeli küzdelemben állt helyt, jelenleg éppen a Toro Rosso és a Racing Point kapcsolt teljes lángra mögöttük, míg a McLarent hajkurásszák. Azonban most, hogy Monzában idei legjobb eredményüket érték el Ricciardo negyedik és Hülkenberg ötödik helyével, Cyril Abiteboul bízik benne, hogy jó irányba haladnak a dolgok.

„Az idei utunk kicsit göröngyös volt. Pár alkalommal lehetett volna jobb eredményünk, ami sokat segített volna a bajnokságban, de saját, vagy rajtunk kívül álló okokból elszalasztottuk őket. Olaszországban azonban semmi nem állt az utunkba, és úgy érzem, az egy teljesen megérdemelt eredmény volt.”

Még több F1 hír: Ecclestone szeretné egy csapatban látni Verstappent és Hamiltont

A negyedik helyért való küzdelem képe folyamatosan változik, legutóbb Franciaország és Magyarország között a McLarennek volt egy ötfutamos pontszerzési sorozata. Erre a Renault a nyári szünet után új motorral, és egy alacsony leszorítóerejű csomaggal válaszolt a gyorsabb spái és monzai pályákra, amivel 25 pontot faragtak le riválisukkal szembeni hátrányukból.

„Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a motoron végzett munka hatása egyértelműen látszik, Montrealban, Spában, Monzában is versenyképesek tudtunk lenni, ez magáért beszél. Az autó gyengeségei azért még ott vannak, és ezért nem vagyok felhőtlenül boldog, tudom, hogy később keményebb dolgunk lesz, de Olaszországban egyértelműen kimutattuk a fogunk fehérjét.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

A McLaren főnöke, Andreas Seidl korábban azt mondta, nem szeretnék jövő évi autójukat beáldozni az idei negyedik hely érdekében, Abiteboul céljai viszont egészen tiszták:

„Először is, csak azért, mert keményebbnek tűnik a célok elérése, nem írhatjuk át őket. Eddig is a negyedik helyre is pályáztunk, és most is. Azt hiszem, 18 pontra vagyunk a McLarentől, hét futam van hátra, ha három pontot verünk rájuk átlagban, teljesen megoldható. Persze tény, hogy lesznek pályák, ahol ők a gyorsabbak, viszont lesznek olyanok, ahol mi leszünk azok, a dolgunk az, hogy lehozzuk azt, amire képesek vagyunk, de eddig nem tudtunk, learatni a pontokat ott, ahol mi vagyunk a jobbak. De a végső cél nem csak a McLaren, mindenhol, mindenkihez képest fejlődni akarunk, mert persze, az ötödik és a negyedik hely is szép, de nem akarunk megállni itt.”

Tragikus képsorokkal sokkol a legújabb NASCAR-film, melynek alapját egy igazi barátságon alapuló szívszaggató történet adta.