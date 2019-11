A Renault „sok” pontot hozhat a McLarenen Brazíliában

A McLaren előnye még mindig elég magabiztos a konstruktőri bajnokságban a 4. helyen a Renault F1 Team előtt, de a franciák matematikailag továbbra is esélyesek. Ez az esély azonban minimális, hiszen a top-csapatok miatt kevés a megszerezhető pont, legalábbis normál körülmények között, és az utolsó két futamon száraz idő várható.

A britek azonban egyelőre küszködnek Brazíliában, amit nem sokan vártak, bár ez csak az első nap volt, és a melegebb, száraz időjárással minden megváltozhat. Nico Hülkenberg és Daniel Ricciardo is egy jobb pénteket zárt a Renault volánja mögött, bár a német és az ausztrál is úgy érzi, van még némi munkájuk.

Nico Hülkenberg

„Az autó alapsebességét tekintve rendben voltunk, és az egyensúly is, persze mindig kicsivel többet és jobbat akarsz. A lágy gumikon azonban talán kicsit alulteljesítettünk, mert volt némi kérdés a beállításunkkal kapcsolatban. Tehát igen, a középmezőny ismét nagyon-nagyon szorosnak tűnik, ami szintén nem meglepő, mivel egy igen rövid pályán vagyunk, de úgy látom, ott vagyunk a sűrűjében.”

„Elérhetőnek gondolom a Q3-at szombaton, de mint mindig, össze kell raknunk a dolgokat, és tudjuk, hogy itt a legkisebb különbség is naggyá érhet. Meg kell győződnünk arról, hogy a lehető legjobb módon készülünk fel a hétvégére. Négy-öt csapat van most közel egymáshoz, ami igen nehézzé teheti a szombatot és a vasárnapot. Jelenleg 0.1 másodperc is több helyezést érhet, szóval semmit sem bízhatunk a véletlenre.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Daniel Ricciardo

„Összességében ez egy jó nap volt. Az FP1 persze nem volt ideális a tesztelés szempontjából, mert vizes volt a pálya, de valójában jó volt néhány kört megtenni ezekkel a gumikkal. Örültem, hogy sikerült ezt megtennünk, mivel az év során nem volt sok lehetőségem erre, ami mindig jó tapasztalatot jelent. A délután pedig nagyon jól sikerült, amikor a kemény gumikon kezdtük meg a munkát. Elég nehéz volt, de végül sokkal jobb volt a tempó, szóval a végén elég boldog voltam.”

„A hosszú etapok rendben voltak, de még van egy kis munkánk, viszont semmi nagy dologról nem tudok beszámolni, ami igazán hátráltatna bennünket. Elég sokat ki tudtunk hozni ebből a napból, és ez olyasvalami, amire építhetünk a hétvégén, bár az időjárás más lesz a hétvégén, amivel sok minden változhat, szóval résen kell lennünk.”

„Mivel ez egy rövid pálya, nem férnek bele a hibák, hiszen nem lesz időd arra, hogy visszahozd a lemaradást. Ez nem olyan, mint például Spában, ahol képes vagy korrigálni, mert van rá időd. Itt rövid a vonalvezetés, és nincs sok kanyar. Ebből a szempontból most minden szorosabb, mint azt láthattuk is az edzésen. Ma például Magnussen volt a leggyorsabb, amire nem sokan számítottak, de holnap mindez megváltozhat, sosem tudhatod.”

„Érdekes, mert minden évben, amikor itt voltam, rajtbüntetést kaptam. Nem tudom, mikor kezdtem el úgy itt el egy hétvégét, hogy nem ez volt a helyzet, így remélem, hogy ez segíteni fog. A terv az, hogy egy nagyon jó időmérőt zárjunk, és vasárnap megtartsuk a helyünket. Ez nem lesz könnyű, mert idén eddig szinte minden alkalommal voltak kihívások. Sok apró dolgon múlik az, hogy az autód hogyan reagál. Érzékeny tud lenni, kezdve a gumikkal.”

