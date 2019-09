A Renault sajnálja Hülkenberget, de nem tudnak mit tenni

Nico Hulkenberg nagyon nagy reményekkel csatlakozott a Renault-hoz, még 3 esztendővel ezelőtt, amikor úgy döntött, búcsút int a Force Indiának. A tapasztalt német terve az volt, hogy az ő segítségével is megközelítik az élmezőnyt és végre feláll a dobogóra. A fejlődés azonban közel sem volt akkora, mint amire számítottak, de a pódiumos lehetőség adott volt, akárcsak idén a Német Nagydíjon, de Hülkenberg hibázott.

Talán ez volt az a pont, amikor a vezetőség úgy döntött, váltaniuk kell és nem sokkal később megállapodást is kötöttek a Mercedes juniorjával, Esteban Oconnal. Alain Prost, a négyszeres F1-es világbajnok, aki a honfitársainál minden eddiginél nagyobb pozíciót tölt be, kritikusan is nyilatkozott a németről, így talán a végső döntést ő hozta meg, és nem a Renault csapatának főnöke, Cyril Abiteboul , aki őszintén sajnálja, hogy el kell engedniük a pilótájuk kezét.

„Mint már azt többször is elmondtam, valóban úgy érezzük, hogy Nico oszlopos tagja volt a csapat felépítésében. Nyilvánvalóan egy nagyszerű versenyző is. A pályán kívül is igazi profi, aki óriási tapasztalattal rendelkezik. Számomra pedig ez egy befejezetlen üzlet lesz, de nem tehetek semmit, és nagyon remélem, hogy megtalálja az útját a jövőben. Ez most kicsit a kezünkön kívül játszik.”

A Williamstől Claire Williams, az alapító és tulajdonos lánya nyilatkozott Hülkenbergről, aki a pályafutását a briteknél kezdte a Forma-1-ben. A csapat minden bizonnyal szívesen alkalmazná a németet, de a pénzügyi helyzet közbeszól, hiszen Robert Kubica távozásával pótolniuk kell a kiesett összeget, amit valószínűleg a milliárdos háttérrel rendelkező Nicholas Latifi fog biztosítani számukra.

„A terveink jelenleg megfontolás alatt állnak, ahogy arra számíthattak, van néhány jelöltünk a helyre, akikkel már tárgyalunk, de még meg kell gondolni a dolgokat. És most idő kell ahhoz, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg 2020-ra. Ez nem egy egyszerű helyzet, nem mondhatjuk, hogy csak úgy hozunk egy pilótát, akinek nincs háttere. Szóval kellenek opciók, ugyanakkor Nicóval még nem beszéltünk.”

„Természetes, hogy valaki Nico tapasztalatával és kompetenciájával mindig felkelti a csapat érdeklődését" - jelentette ki a britek első embere, aki szerint egy olyan ember, mint Hülkenberg, a tapasztalatával nagy lökést jelenthet, de egy fiatal viszont lendületet hozhat. "Ez a vita témája, hogy hozzunk egy tapasztalt versenyzőt, aki képes segíteni, vezetni a csapatot, ugyanakkor nem nagyon lehet ellentmondani a fiatal versenyzők melletti érveknek sem."

