A Renault reakciókat vár a Forma-1-től, amit új alapokra helyezhetnek

Továbbra sem történt megegyezés a 2021-től érkező F1-es költségvetési sapka új felső határában. Az mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus okozta súlyos gazdasági helyzet miatt nem tartható az eredeti összeg, és más megszorításokra is szükség van.

Korábban már megírtuk, hogy a Liberty Media megtette az utolsó ajánlatát a csapatoknak, ami azt jelentené, hogy a következő három éven belül a maximális elköthető összeg 130 millió dollár lesz. Ebben azonban nincsenek benne az olyan költségek mint a motorok fejlesztése, a versenyzők és a magas rangú csapattagok fizetései, és a marketing.

2021-ben 145 millió dollár lenne a határ, de a hírek szerint a Ferrari ellenzi a 150 millió dollár alatti limit bevezetését a következő évben, mert szerintük az problémát okozna számukra a nagyobb elbocsátások miatt. Egy levélben körvonalazták a változások lehetséges hatásait.

A Renault F1 Team már a koronavírus előtt bejelentette, hogy egy átfogó vizsgálatot indít a tevékenységei területén, ami a Forma-1-et is érinti. Sokat pletykáltak az esetleges kiszállásukról, de ezt rendre tagadták, és az újabb és újabb igazolásokkal ugyancsak megerősítették, hogy 2020 után is maradhatnak.

Detail of the nose and front wing on the Renault F1 Team R.S.20

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images