A Renault nem érti, mitől lett vasárnap versenyképes az autójuk

A Renault igazi feketelova a 2020-as szezonnak. A szezon első három futamán mindössze 12 pontot szerzetek, amihez nagyban hozzájárultak a technikai hibáik is, majd ingadozó teljesítménnyel előbb 20 pontot szereztek a brit gumikáoszban, majd nulláztak Spanyolországban.

Az alacsony leszorítóerőt igénylő pályák hagyományosan jól feküdtek a Renaultnak, így nem volt meglepetés az, hogy Spában és Monzában jól teljesítettek, az már annál inkább, hogy Mugellóban is a dobogóért harcolhatott Ricciardo.

Ricciardot magát is meglepte az autó teljesítménye, az azonban még többet mondó, hogy a csapatfőnök, Cyril Abiteboul sem érti, mi történt.

„A nap legjobb híre az, hogy csalódottak vagyunk a negyedik helyünk után” – nyilatkozta a francia szakember a futam utáni sajtótájékoztatón. „Ez is mutatja a csapat előrelépését, különösen egy olyan pályán, ahol erre nem számítottunk.”

„Ez beszédes, tehát mi sem értjük még teljesen a saját autónk viselkedését, de Danielre kitérve, ő fantasztikus volt az egész hétvégén. Fantasztikus ajándék lett volna számára, és a csapat számára is a dobogó, de el fog jönni még az.”

„Ha csak azt nézzük, ahogyan Daniel mosolyog, viselkedik mindenkivel, azt vonjuk le, hogy bízik a csapatban és az autóban, ami nagyon jó. Ott van a fejlődés, és szerintem Esteban is ott lehetett volna.”

„Meg kell értenünk, mi történt a fékjeivel, mi okozta a túlmelegedést, talán a törmelék volt az oka. Minden egységesen előre mutat a csapatnál, de nagyon szoros a mezőny.”

A Renault 5. helye a konstruktőri bajnokság egyre biztosabb, mivel a Ferrari nem lesz képes idén arra, hogy az autó konstrukciós baklövéseit kijavítsák, a Racing Point azonban pont most próbált ki egy aerocsomagot Lance Stroll autóján, ami nagyon is hatékonynak bizonyult a Perez által használt régi csomaghoz képest, tehát a Renault-nak nagyon is komolyan kellene idén fejlesztenie ahhoz, ha le akarja dolgozni a 9 pontos hátrányát a 4. helyért.

