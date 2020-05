A Renault nem akarja erőltetni a pilótáik e-sport részvételét, de örülnek a sikereknek

A Renault pilótái szép sikereket értek el az F1 2019-ben játszott futamokon, kínai tesztpilótájuk, Guanyu Zhou megnyerte a virtuális Bahreini Nagydíjat, a Renault Sport Academy F2-es pilótája, a dán Christian Lundgaard pedig második lett a sorozat második futamán Charles Leclerc mögött.

A dán pilóta F2-es bemutatkozása nem a vártak szerint alakult ugyanakkor. Lundgaardnak ki kellett hagynia a bahreini tesztet, miután abban a hotelben, ahol a tenerifei edzőtárbora közben szállt meg, karantént rendeltek el egy olasz turistacsoport koronavírusos esetei miatt.

Esteban Ocon, Renault F1 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A csapat pilótája, Esteban Ocon bár nem játszik az F1-el, aktívan versenyez a Gran Turismoban. A Renaultval kapcsolatban lévő Vitality Esport segítségével saját Esport versenyt is rendeztek.

Cyril Abiteboul, a Renault csapatvezetője humorosan megjegyezte az Auto Hebdonak, hogy ő ehhez már öreg, de elismeri a szimulátorozást, mint remek útját annak, hogy ebben az időszakban kapcsolatban maradjanak a rajongók a sporttal.

„Ez egy valódi média és szórakoztatási platform, de a teljesítményt is lehet mérni rajta. Szorosan követjük ezt a mai jelenséget. Szerencsések vagyunk, hogy olyan fiatal pilótáink vannak, akik kiváló szimulátor versenyzők is. Őket promótáljuk, mert ennek van értelme.”

„Remek módja annak, hogy kapcsolatban maradjunk a rajongókkal, különösen a fiatalabbakkal, akik ismerik ezt a világot, magukhoz tudják mérni őket, és részt is tudnak venni hasonló versenyeken. Nem szívesen tenném ki a pilótáinkat egy olyan környezetbe, amit nem éreznének teljesen a magukénak.”

Daniel Ricciardo talán az utolsó pilóta a mezőnyben, aki nem kezdett el a szimulátorozni a mezőnyben, még Sebastian Vettel is kormány elé ült, hogy a The Race All Stars versenyein vegyen részt, valamint Lewis Hamilton is posztolt képet a saját felszereléséről.

