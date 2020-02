A Renault nem akar kétszer ugyanabba a folyóba lépni

A Renault F1-es csapata 2018-ban a negyedik helyen végzett a konstruktőri versengésben, ám egy évvel később ezt nem tudta megismételni az R.S.19-cel. A franciák ugyan jelentős beruházásokra tettek szert, mégsem tudtak az ambíciók szerint szerepelni.

A Renault ugyan hozott valamennyit a legjobb Mercedes elleni hátrányából, ezt elsősorban az erőforrás fejlődésének tudhatta be, ugyanakkor kénytelen volt átadni a negyedik konstruktőri helyet a McLarennek, amely ráadásul ügyfélcsapata a francia gyártónak.

Renault R.S.20 Fotó készítője: Renault

Cyril Abiteboul nem is tagadta, hogy az év közbeni aerodinamikai fejlesztések kudarca is vezetett oda, hogy a csapat kénytelen volt átalakításokat végrehajtani a technikai részlegen. Nico Hülkenberg menet közben meg is jegyezte, hogy a wokingi riválisok autója sokkal következetesebb egyensúlyt tart fenn a kanyarokban.

A középmezőnyben ez oda vezetett, hogy a legjobbak mögött rendre a McLaren kvalifikált a legjobb helyeken a legjobbak közül. Míg a tavalyi szezonban a McLaren kilencszer hozta el a középmezőny "pole"-ját, addig erre a Renault csak négyszer volt képes.

Ezt is elsősorban az aerodinamikai törekvések kudarcára vezethették vissza, az R.S.19 a hosszabb kanyarokban egyszerűen nem tudott elég leszorítóerőt generálni. Ez nagyon megnehezítette a tavalyi páros dolgát, Nico Hülkenberg és Daniel Ricciardo az ilyen kanyarokban nem tudott magas sebességet hozni, kompromisszumokra kényszerült.

Még több F1 hír: A nagy pillanat: pályára gurult az új Red Bull-Honda

De az autó összességében is könnyűnek találtatott a leszorítóerő-versenyben, és ezt erősíti az is, hogy a Renault Monzában, Spában és Montrealban volt igazán elemében, éppen ott, ahol az alacsony leszorítóerő a jellemző.

Ezek a pályák nem büntették annyira ennek a jellemzőnek a hiányát, sőt, még jutalmazzák is a kisebb ellenállást. A Renault pedig menet közben úgy vélte, hogy az autó koncepciójában, jobban mondva az első szárnyban keresendő a megoldás.

Mivel a Renault eredeti koncepciója a szárnyvéglapok terén inkább a Ferrariéra, mintsem a Mercedes-ére hasonlított, vagyis jobban koncentrált az outwash-hatás kiaknázására, mint a leszorítóerőre, kompenzálni volt kénytelen.

Renault R.S.20 Fotó készítője: Renault

A szárny külső része viszonylag terheletlen volt, annak érdekében, hogy kompenzálja a 2019-es véglap egyszerűsítésre vonatkozó szabályozást. A Renault-ban az outwash kiáramlása éppen illeszkedett az y250 örvényekhez az oldaldoboznál, így az outwash-hatásnak nem volt robusztus eredménye az autó teljes hosszán, mint arról a The Race is beszámolt.

Ha ezt a hatást viszont nem lehet távol tartani az autótól, akkor az a kasztninál és a padlólemeznél is zavart okoz a légáramlatokban, és képes arra is, hogy ellopja a leszorítóerőt az autó hátuljánál.

A Renault Paul Ricard-i frissítései azonban hatástalanok maradtak, az autót ért aerodinamikai agresszivitás nem tett jót a hátsó résznek, és a probléma gyökerével sem foglalkozott. Így végül a Renault egy alapvető aerodinamikai problémával és egy elhibázott évközi frissítéssel csalódottan zárhatta csak a szezont.

Abiteboul lépett, és a tapasztalatokból kiindulva várhatóan a megfelelő irányba, ezt azonban még csak a szezon előtti tesztek támaszthatják alá.

Sebastian Vettel és Charles Leclerc is egy egészen szép Ferrarit kap a 2020-as F1-es szezonra, de sokkal fontosabb, hogy versenyképes legyen a Mercedes és a Red Bull-Honda ellen.