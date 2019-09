A Renault-nak szüksége volt a fiatalításra, emiatt megy Hülkenberg

Több, mint egy hete dőlt el, hogy az eddig a Mercedes tartalékpilótájaként szereplő 22 éves Esteban Ocon jövőre a Renault csapatánál folytatja pályafutását. A francia csapat egyszer már megkereste a Mercedest vele kapcsolatban, akkor azonban az, hogy a németek csak kölcsönbe adták volna nekik a fiatalt, illetve, hogy időközben felszabadult Daniel Ricciardo, végül kútba ejtette az üzletet. Ahogy Cyril Abiteboul csapatfőnök elmondta, akkor le is mondtak Oconról, legalábbis egyelőre:

„Ebben a sportágban nem lehet nagyon előre gondolkodni, egyszerre egy lépést kell tenni. Az akkori döntésünket ma is meg tudnám védeni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy Danielre lecsapjunk. Azt is tudtuk, milyen kockázattal járhat felbőszíteni a Mercedest, mert nem gondolhattuk, hogy majd jövőre visszajövünk megint Estebanért, és majd azt mondják, hogy minden rendben. Nem, mindent lépésről lépésre kell megtervezni, és ha megnézzük a csapat idei dinamikáját, az számunkra csak egy újabb ok volt, amiért úgy döntöttünk, ahogy. A pályán ott van minden oka annak, hogy miért Esteban mellett tettük le a voksunkat.”

Riporter: Milyen fontos volt a Renault-nak, mint cégnek, hogy legyen egy fiatal francia versenyző a csapatban, aki egyesítheti azt az idei káosz után? Mennyire volt fontos az, hogy itt is legyen egy versenyző az új generációból, mint Max, vagy Charles?

„A Renault-nak mint cégnek nem igazán van befolyása arra, hogy a csapat kit és mikor igazol le. Nekik az a fontos, hogy legyünk jók. Legalábbis jobbak, mint idén, de mi is ezt szeretnénk. Az utóbbi pár futamon voltak pozitívumok, de még ennél is több kell, ők is ezt várják. Ez, a kor, és a nemzetiség is közrejátszott a döntésben. A kérdés második részére áttérve, hogyha egy fiatal pilóta az, aki segít minket előrébb vinni, akkor arra nem fogunk nemet mondani."

„Talán, én legalábbis hiszem azt, hogy van egy újabb generáció, akik jobban értik ezeket az autókat. Az ember a húszas éveiben még teljesen máshogy áll a dolgokhoz, máshol van a karrierjében, és könnyebben elfogadja, ha egy autónak vannak határai. Később lehet, hogy többet vár az ember. Ez az a dolog, amin változtatni akartunk. A nemzetiség is pluszpont persze, de nem akarom azt a benyomást kelteni, mintha az, hogy Esteban jó helyre született, drasztikusan változtatta volna a döntésünket, mert ezzel háttérbe szorítanám a képességeit.”

