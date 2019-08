A Renault-nak Ocon jelenti az újraindítást

A Belga Nagydíj hetének elején már tudni lehetett, hogy robban a bomba, és ezt végül Valtteri Bottas Mercedesnél való megerősítése jelentette, aminek következtében Esteban Ocon szabaddá vált, és le is csapott rá a Renault. A franciák így megválnak Nico Hulkenbergtől, és a csapatfőnök meg is magyarázta pénteken, hogy miért volt szükség a váltásra.

"A kollektív dinamizmust kell nézni, és ebből a szempontból a csapatra ráfér egy újraindítás, ha tetszik, nullázás. Talán egy kicsit jobban a közép- és hosszú távú tervekre kellene koncentrálni, nem csak 2020-ra, vagy 2021-re. De ez is erről szól, és Esteban talán visszahoz valamit abból a kollektív dinamizmusból. Várhatóan nagyon ki lesz éhezve a versenyzésre, és nagyon boldog, hogy visszatérhet a rajtrácsra, hiszen egy évet kihagy" - mondta Abiteboul.

Ocon kemény éven van túl, tavaly még szezon közben vált biztossá, hogy elveszti a helyét a Racing Pointnál, és bár a Renault tavaly is meggondolta leszerződtetését, végül a Red Bullt elhagyó Daniel Ricciardóra esett a választás, aki jövőre Ocon csapattársa lesz.

"Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy bár biztosak nem lehetünk benne, de nagy az esélye annak, hogy Hülkenberg így is folytatni fogja F1-es karrierjét. Ahogy ezzel tavaly számoltunk Carlos Sainz esetében, úgy most Nico esetében is" - mondta a csapatfőnök, aki nem győzte hangsúlyozni Hülkenberg szerepét a Renault fejlődésében, éppen ezért is volt nehéz döntés megválni a némettől. "Nico szerződése a végéhez közeledett, és nekünk dönteni kellett, hogy maradunk a jelenlegi felállásnál, vagy változtatunk egy kicsit. Nehéz volt, mert a csapatban mindenki szereti Nicót. Nagy szerepe volt a fejlődésünkben, még ha idén szenvedünk is. Az egyéni vb-tabellán tavaly a 7. lett, ami a maximum, amit elérhettünk."

A hírek szerint a Red Bull sem zárja ki, hogy szerződteti jövőre Hülkenberget, ha Daniil Kvjat és Pierre Gasly után Alexander Albon teljesítményével sem lesznek elégedettek az osztrákok. Más hírek szerint a Haas Romain Grosjean helyére ültetné a németet, aki így Kevin Magnussen csapattársa lenne az amerikai istállóban, a paddockban nem titok, hogy a dán és a német viszonya a két évvel ezelőtti Magyar Nagydíj óta nem felhőtlen.

