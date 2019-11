A Renault-nak meg kell szabadulnia a kaotikus hétvégéktől

A Renault versenyre való felkészülését megnehezítette, hogy mindkét autójukkal ki kellett hagyniuk a harmadik szabadedzést, mivel szennyeződés került a hűtőrendszerbe. Az időmérőn Ricciardo és Hülkenberg számára is a Q2 jelentette a végállomást.

Vasárnap aztán az ausztrál volt az egyetlen, aki a kemény keveréken rajtolt, a stratégia pedig bevált, hiszen Ricciardo 50 kört teljesített a startgumikon, és a nyolcadik helyen végzett, de közel volt ahhoz, hogy megelőzze a hazai pályán versenyző Sergio Perezt is. Hülkenberg pedig a 10. helyen végzett, miután az utolsó körben összeütközött Kvjattal – az eset miatt az orosz kapott 10 másodperces büntetést.

„Sikerült néhány pontot szereznünk. Többé-kevésbé tartjuk az előnyünket a Racing Pointhoz és a Toro Rossóhoz képest, és sikerült csökkentenünk a McLarennel szembeni hátrányunkat. A harmadik szabadedzéses szituáció után azt tudom mondani, hogy ez egy kiváló eredmény.” – kezdte a csapatfőnök, Cyril Abiteboul a Motorsport.com-nak.

„Fontos, hogy minden hétvégén jól teljesítsünk, mert nagyon nagy rajtunk a nyomás ebben a szezonban. De ismét kaotikus volt a hétvégénk, és az autónk versenyképességétől függetlenül meg kell szabadulnunk a kaotikus hétvégéktől. Nem kellene megnehezítenünk a saját életünket, viszont most éppen ezt tesszük.”

„Néha ez egy harmadik szereplő miatt történik, de ilyen a versenyzés, leszegett fejjel folytatnunk kell a munkát a hátralevő versenyhétvégéken.”

Jelenleg kevés esélye van a Renault-nak arra, hogy az utolsó 3 versenyhétvégén behozza a 38 pontos lemaradását a McLarenhez képest, és a francia istállónak arra is figyelnie kell, hogy a Racing Point és a Toro Rosso előtt maradjanak – mindkét csapat előtt 9 pontos előnnyel rendelkeznek.

„Hiszek abban, hogy összességében a mi csomagunk jobb. Ha megnézzük, mennyi pontot vesztettünk el, és mégis ebben a pozícióban vagyunk, akkor azt tudom mondani, hogy ez nem rossz. Ha normális hétvégéink lesznek, akkor meg fogjuk tartani a pozíciónkat.”

„Viszont nem vagyok elégedett ezzel a pozícióval, szeretném, ha a McLarennel csatáznánk. A 4. hely volt a cél erre a szezonra, és szerintem ez egy teljesíthető cél is volt, és jövőre már a 4. helyen kell végeznünk.” – szögezte le a csapatfőnök.

Abiteboul megdicsérte Ricciardót, amiért a legtöbbet hozta ki a kemény keverékes stratégiájából.

„Mindig ez van, bárhol is legyen az időmérő, mindig más az ok, de a versenyre kell kitalálnunk valamit, hogy pozíciókat nyerjünk, ami itt, Mexikóban sikerült is. Véleményem szerint bevált a stratégiánk Daniellel. Nyilvánvalóan azt sajnáljuk, hogy nem tudta megelőzni Perezt, szerintem kicsit ambíciózus volt, túl későn fékezett. És szerintem nem volt meg a megfelelő végsebességünk, a DRS ellenére sem.”

„Fantasztikus versenyt futott, főleg a futam közepén, ahol folyamatosan zöld köridőket dobált, és az autó is nagyon jól viselkedett alatta. Mi nagyon meglepődtünk azon, hogy ilyen jól működtek a gumik, előzetesen nem erre számítottunk, de ekkor már tudatosult bennünk, hogy működhet az 1 kiállás.”

„Tudom, hogy Nico nagyon ideges a versenyvégi ütközés miatt. Szerintem azt gondolta, hogy jobb gumival könnyebben tartani tudta volna a távolságot, de szerintem jól kalkuláltunk. Az ütközés nélkül még jobb eredményt érhettünk volna el Nicóval, de ilyen a versenyzés.”