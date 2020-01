A Renault-nak is voltak kérdései, de inkább nem folyt bele a ferraris konfliktusba

Taffin szerint a Renault második nagy lépése volt a tavalyi, akkora, mint amekkorát 2015 és 2016 között tettek. Sikerült a belsőégésű motor hatékonyságát növelniük, 40% körüliről 50%-ra. Az ERS rendszeren pedig csak apró fejlesztésen végezhetőek el, azzal a hibrid éra kezdete óta meg voltak elégedve. A problémák forrása nem feltétlen a motorral magával voltak, hanem az elhelyezéssel, hűtéssel, és az egész hajtáslánc súlyával.

A kérdésre, hogy ők hogyan látják a helyzetüket a motor gyártók közötti versenyben, Taffin válasza szerint szoros csatában vannak. „Közel azonos szinten vagyunk a Mercedesszel és a Ferrarival, a Honda pedig picivel mögöttünk van. A Ferrari picit előttünk, a Mercedes picit mögöttünk. Ma már nem beszélhetünk 70 lóerő körüli különbségekről, max. 20 lóerő a különbség közöttünk, a Honda pedig 20 vagy 30 lóerővel van lemaradva mögöttünk.”

2020-ra nem ígér a Renault nagy változást a motoron, azon dolgoznak, hogy a motor integrálása a vázba minél jobban sikerüljön az optimális súlyelosztás érdekében. Mint tudjuk, év közben a Red Bull és a Mercedes nyíltan meggyanúsították a Ferrarit, hogy trükközik a motorjával, de a Renault nem folyt bele nyíltan a konfliktusba.

„Mi is elküldtük a kérdéseinket az FIA-nak, de azokat nem hoztuk nyilvánosságra, mint a többi csapat. Amikor van egy ötleted, ami előnyt adhat neked, de nem vagy benne biztos, hogy jól értelmezed a szabályokat, akkor a kérdéseiddel az illetékeshez fordulsz, hogy tisztázódjon a helyzet. Ha az FIA végül meg van elégedve a helyzettel, akkor nem hozzuk nyilvánosságra. Szeretnénk az előnyt magunknak megtartani.”

2021-től nem csak a már sokszor emlegetett új aerodinamikai szabályok lépnek érvénybe, hanem korlátozzák a mérőpadon végezhető tesztórák számát is. „A leendő limithez közeli mértékben használjuk a padot most is, így nem kell korlátoznunk magunkat. Viszont további szigorítást elképzelhetőnek tartunk. Pár vetélytársunk kétszer annyit tesztel, mint mi.”

Olyan tervek is napvilágot láttak, hogy befagyasztják a fejlesztéseket, az azonban még nem világos, hogy ez csak a belsőégésű motorokra vonatkozik-e. „Szerintem van értelme ezen gondolkodni, ha csökkenteni akarjuk a kiadásokat. Minden tényezőt figyelembe kell venni, hogy meg lehessen határozni, mikor van értelme leállíttatni a fejlesztéseket. Azután meg kell határozni, hogy mikortól legyen érvényben a szabályozás. Egy év? Három év?”

„Meg kell vizsgálni hol érhető még el javulás. Egy új ERS rendszert fejleszteni 3 év, de ha csak egy újfajta üzemanyaghoz kell alkalmazkodni, az is legalább egy év. Nem csak a pénzről szól, hanem az irányról. Hol van értelme folytatni a fejlesztést, és hol nincs?”

Taffin szerint a mérnökök munkája nem lesz könnyebb, ha bizonyos területek fejlesztését befagyasztják. „Ha a mai technikát már nem lehet fejleszteni, a következő technológiákra kell koncentrálni.” Elárulta azt is, hogy a motorok felkészítése, működtetése több pénzbe kerül, mint a fejlesztéseket finanszírozni.

A kérdésre, hogy milyen motorokat fog szerinte a Forma-1 2025-től használni, azt felelte: „Nem a mérnökök, hanem a sorozat vezetőinek kell ezt meghatározniuk. Erről soha ne a mérnököket kérdezzék, mert döntésre nem jutnánk. Azt kell fejlesztenünk amit, kérnek tőlünk.”

„Természetesen egy gyártó olyan technológiát szeretne, ami az utcai gyártásra nézve is releváns. Sokan már temetik a belső égésű motorokat. Szerintem még hosszú jövője áll előttük. Ha a mostani motorunkat nézzük, akkora hatásfokkal égetjük a benzint, amekkorával lehetséges. Sajnos azt reklámozzuk, hogy eddig nem voltunk sikeresek.”

„A motorok nem csak a hibrid rendszerek miatt hatékonyak, a belsőégésű motornak is nagy szerepe van ebben. Ezt el kell juttatnunk a vásárlókhoz. Azt kell eldönteni a jövőben, hogy növelni szeretnénk-e a hibrid hajtás szerepét, vagy inkább környezetbarát üzemanyagokat használnánk.”

