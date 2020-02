A Renault-nak bejött az irányváltás, Melbourne-ben jöhet is annak továbbfejlesztése

A Renault gyakorlatilag a teljes tavalyi szezont végigszenvedte, azok után, hogy 2018-ban a negyedik konstruktőri helyen végzett. A francia gyári csapat rossz koncepcióra helyezte a 2019-es évet, és a szezon közbeni fejlesztések sem igazították ki az irányt.

Ennek eredményeképpen már csak ötödik volt tavaly a Renault, amely azonban idén már új felfogással érkezett a barcelonai tesztre, és az Auto motor und sport szerint az első három napi teszt elegendő bizonyítékul szolgált a folytatáshoz.

És miközben a Renault mérnökei már a 2021-től kezdődő korszakra koncentrálnak, hogy a csapat végre be tudjon törni a legjobbak közé, közben aerodinamikai téren a 2020-as autó is sok munkát ad még.

Az új orr már egyértelműen a Mercedes koncepcióját követi, a vékonyabb kialakítás könnyebben alkalmazkodik az Y250 nevű örvényhez, amely az első szárnyon alakul ki, és alapvető fontossággal rendelkezik az autó teljes aerodinamikája kapcsán. Az orr alatt azonban az enstone-i mérnökök már a maguk útját járják.

A másik jelentős változtatás csak második pillantásra válik feltűnővé. Az autó hátulja már nem áll olyan magasan, mint korábban. "Csökkentettünk a pozíción, de nem olyan nagy mértékben, mint a Racing Pointnál, hanem inkább a mi 2018-as szintünkhöz közelít" - mondta Marcin Budkowski.

Még több F1 hír: A Renault 2021-re egy újratervezett motorral áll elő a Forma-1-ben

A technikai igazgató szerint ezzel segíteni lehet a hosszabb kanyarokban az egyensúly eltolódásának kiegyenlítését. És a jelek szerint a próbálkozást siker övezte, a hátsó részén az autó már most jelentősen nagyobb leszorítóerőt generál.

Ugyanakkor Budkowski szerint még várnak tesztek a csapatra. "A pálya nagyon nagy tapadású volt az első héten, a probléma ilyen esetben nem jelenik meg olyan erősen" - utalt a folytatásra a szakember.

És Esteban Ocon és Daniel Ricciardo beszámolója is megegyezett az ügyben, vagyis, hogy a az autónak nem volt jelentős problémája. Mindketten elégedettek voltak az időeredménnyel, és azzal is, hogy gond nélkül tudták bevenni a 9-es kanyart.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Cyril Abiteboul ennek megfelelően elégedett is volt. "A McLaren szintjén vagyunk, a Racing Point egy kicsit előrébb jár" - mondta a csapatfőnök, míg a technikai igazgató szerint a McLarent el lehet csípni idén. "Sokkal több mozgásterünk van, mint korábban."

A szakember azt is elárulta, hogy a Renault már a folytatáson dolgozik. "Az alap jó, most jöhetnek a gyors frissítések" - mondta Budkowski, aki komolyan is gondolja a gyorsaságot, a Renault már a szezonnyitó nagydíjon bevetheti az alapokra épülő első fejlesztési csomagot.

Egyedül a motor területén nem várható jelentős fejlődés a Renault-nál azt hangsúlyozták, hogy a megbízhatóságon dolgoztak a télen. Legalábbis 2020 esetében, mert a hírek szerint 2021-re már egy áttervezett erőforrás kerül a forma-1-es autókba.

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.

fsf