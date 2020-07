A Renault nagyon részletesen magyarázta el a terveket és a helyzetet Alonsónak

A Renault jövőre Fernando Alonso és Esteban Oconnal fog versenyezni. Daniel Ricciardo pedig távozik, akit szerettek volna megtartani, de az ausztrál úgy döntött, hogy elfogadja a McLaren ajánlatát, ahol pedig Carlos Sainz Jr-t. kellett pótolniuk a ferraris szerződése miatt.

A Renault két esztendővel ezelőtt ebben az időszakban állapodott meg Ricciardóval. Az ausztrál mindenki számára nagy meglepetést okozott a döntésével, hogy elhagyj a Red Bullt, és a középmezőnyben folytatja tovább. Vajon milyen érzései vannak most a Renault-nak 2 év elteltével, amikor már tudni, hogy Ricciardo távozik?

„Ez egy jó kérdés, mert perspektívába kell helyeznünk, amikor a nagy nevek aláírásáról beszélünk. Profi versenyezőkre van szükségünk, mivel szilárdan hiszek abban, hogy ez az legizgalmasabb elem a sportunkban. A nap végén, amiért az emberek tapsolnak, az nem a technológia lesz, hanem a fantasztikus sportolók és teljesítmények. Ők a világunk nagykövetei is.” - mondta Abiteboul a lapunk kérdésére.

„Szóval fontosak, de most már csak egy szezonunk van Daniellel, és sokat kell fektetnünk az autónkba. Ez már akkoriban is nagyon világos volt. Ez most arról is szól, hogy tágabb szemekkel nézzük meg a dolgokat.”

„Személyesen még több időt szánhatok arra, hogy elmagyarázom Fernandónak azt, hogy hol állunk, hol állhatunk jövőre, és mi a helyzet a szabályokkal a téli időszakra vonatkozólag. Ez pedig azt jelenti, hogy az autót nagyjából befagyasztják. Emellett 2022-ről is beszélünk. Mindig is próbáltam ezt megtenni, de nyilvánvalóan még több időt kell szánnom erre.”

Az is érdekes kérdést jelenthet, hogy Ricciardo aláírása óta az elvárások nyomása hogyan hatott a csapatra, és ez mit jelent a jövőben? „Ezt kérdezzék meg tőlem 2 év múlva, amikor még mindig itt vagyok. Ez egy döntés, amit Daniel kapcsán született meg, mert továbbra is hiszem, hogy annak ellenére, hogy a hajam sokkal fehérebb lett, mint korábban, néhány változtatásra Daniel jelenléte és a tehetsége miatt került sor a csapatra gyakorolt nyomás részeként, ami rám is igaz, valamint a vezetőség többi tagjára.”

Alonso jövő évi F1-es fizetées, legalábbis a pletykák szerint...

Ajánlott videó: