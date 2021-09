A Renault motorjai már nem rendelkeznek hitelességgel az ügyfélcsapatok körében

Laurent Rossi, az Alpine vezetője kifejezte sajnálatát az iránt, hogy nincs nagy kereslet a Forma–1-ben a Renault motorjai iránt, de elismerte, hogy erről a múltban elkövetett „öngóljaik” tehetnek leginkább. A Renault az egyetlen motorgyártó az idei rajtrácson, amely csak egy csapatot, a gyári Alpine-t látja el erőforrással.

Az elmúlt szezonban még két Renault-motoros csapat is versenyzett a Forma–1-ben. A gyári csapatként tevékenykedő Alpine mellett a McLaren is a franciák erőforrásait használták, de korábban a Red Bull is nagy sikereket ért el Renault-motorral. 2010 és 2013 között sorra nyerték a bajnokságokat.

Az F1 jelenlegi motorgenerációjának, a turbófeltöltős V6-os megérkezésének köszönhetően a Renault teljesen szétcsúszott motorfejlesztésben és erősen megromlott kapcsolatuk a Red Bullal is, mely egyértelmű károkat okozott a motorgyártó számára. A Renault akkori csapatfőnöke, Cyril Abiteboul és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner éles szópárbajokat is vívtak a médián keresztül.

A Red Bull végül leváltotta a Renault-motorokat. Először csak junior csapatuk, majd később főcsapatuk is Honda-motorokra váltott. Mint láthatjuk, nem eredménytelenül, mert jelenleg a világbajnoki címért küzdenek, nagy csatában a Mercedes csapatával.

Miután 2021-től a McLaren is elhagyta francia motorgyártót és a Mercedest választotta, a Renault most már csak az Alpine-nak szállít motorokat. „Ez egy jel. Úgy túnik, már nincs hitelességünk a csapatoknál” – mondta Rossi az Auto Motor und Sportnak.

„Józanul kell megítélnünk a helyzetet. A motorjaink már nem voltak vonzóak az ügyfelek számára. Régeben technikai szempontból gyakran lőttünk öngólokat, mert az erőforrásainkat túlságosan is az ügyfelek által használt alvázakhoz igazítottuk. Ez veszteségekhez és további kapacitások lekötéséhez vezetett. Ha egy ügyfélcsapat nem volt elégedett, akkor két irányba fejlesztettünk, amivel magunknak ártottunk” – folytatta.

Rossi szerint nem lehetett érezni azt, hogy egy gyári csapatnak előnye lenne az ügyfélcsapatokkal szemben, mert túlságosan is próbálták őket kiszolgálni. „Egy ideális világban, ha építünk egy motort, akkor az ügyfeleknek azzal kell dolgozniuk. Ebben a helyzetben a gyári csapatnak is van előnye, mert több adatot kap” – mondta.

A Renault nyitotta arra, hogy újra ügyfélcsapatokat is kiszolgáljon, de jelenleg erre nincs lehetőség. „Jelenleg hasznunkra válik, hogy magunkra koncentrálhatunk. Azonban, ha minden rendben lesz, érdekes lenne újra egy vagy két ügyfélcsapatot kiszolgálni” – zárta Rossi.

Mivel a Williams meghosszabbította szerződését a Mercedesszel, úgy tűnik, hogy a Renault motorjait 2022-ben ismét csak az Alpine használja majd.