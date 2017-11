Nincsenek új Renault alkatrészek - vészhelyzet esetén a régieket kell feljavítani

A Toro Rosso és a Renault motorproblémái Brazíliában tarthatatlanná váltak. A gond azonban a gyári istállónál is fennáll. Mi történik ugyanis, ha Abu Dhabiban újabb alkatrészek mennek tönkre?!

A Honda problémamenetesen megúszta a Brazil GP-t. A japánok úgy tűnik, hogy a legvészesebb időkön már túl vannak - a Renault-nál azonban csak most jönnek a legnehezebb idők. Az MGU-H rendszeres meghibásodásai, és a turbófeltöltő sorozatos elvesztése az elmúlt három versenyen befagyasztotta a motoralkatrészek fejlesztését.

A gyári autóknál sokkal jobbnak tűnik a helyzet. Nico Hülkenberg és Carlos Sainz is az ötödik belsőégésű motornál, a hatodik MGU-H-nál, és az egyikük az ötödik, a másikuk a hatodik turbófeltöltőnél jár.

Az ügyfélcsapatoknál kicsit rosszabb a helyzet: a Red Bullnál mindkét versenyző hat erőforrást használt el. Daniel Ricciardo Brazíliában a hatodik turbófeltöltővel és a nyolcadik MGU-H-val támadott. Max Verstappen ennél egyelőre jobban áll.

A Toro Rosso az utolsó előtti versenyen egy valódi katasztrófával állt szemben. Pierre Gasly autójába már a kilencedik MGU-H, a hetedik turbófeltöltő és az ötödik belsőégésű motor került be. A Toro Rosso a 28-as rajtszámmal, amit Brendon Hartley vezet, hét belsőégésű motornál, hat turbófeltöltőnél és nyolc MGU-H-nál jár az FIA szerint. Hartley a versenyről a magas olajfelhasználás miatt esett ki. Az új-zélandi versenyző csak remélni tudja, hogy ennek nem lesznek következményei, hiszen pótalkatrészek hiányában van.

Konzervatív motorbeállítások a Renault-nál

A Brazil Nagydíj 71 köre alatt a Red Bull, a Toro Rosso és a gyári istálló konzervatív motorbeállításokkal ment. Sao Paulo 760 méterrel a tengerszint felett fekszik, vagyis a turbináknak a körülmények magasabbak, mint általában. A 29 fokos hőmérséklettel pedig extrémek a körülmények a meghajtóegységek számára.

A franciák ahogy Mexikóban, Interlagosban is visszavették a teljesítményt. A német AMuS úgy tudja, hogy 3-4%-kal. Ez is az egyik oka, hogy a Red Bullnak esélye sem volt a Mercedes vagy a Ferrari ellen - ahogy a Renault is esélytelen volt a Force India, a Williams vagy a McLaren-Honda ellen. Egy olyan pályán, ahol az aszfaltcsík 72%-án teljes gázzal mennek, ez jelentős időveszteséget jelent. "Az ilyen pályákon a motorerő jelentősen többet jelent, mint Mexikóban." - erősítette meg a Red Bull.

Christian Horner, a bikák csapatfőnöke épp ezért alapvetően elégedett az ötödik és a hatodik hellyel: "Boldogak vagyunk, hogy a motorok túlélték. Ami most az autóban van, azt Abu Dhabiban is bevethetjük."

Horner pedig abba még csak bele sem akar gondolni hogy újabb problémákkal szembesülnek. "Ez nem történhet meg. Költséges lenne megoldani."

Vészhelyzetben a régi alkatrészek is megjavíthatók

A Renault csapatainak vészhelyzetben nem lesz más választásuk, minthogy a sérült egységeket megjavítják, a használt alkatrészeket az egyik motorból a másikba beszerelik vagy pedig elővehetik a korábbi specifikációt, ami már több km-t teljesített.

Új alkatrészek már nincsenek. Ahhoz a technika bonyolultságát figyelembe véve nincs elég idő - sem a turbófeltöltőhöz, sem az elektromos alaktrészekhez. Horner mindezek ellenére a motorpartnerüket dicsérte: "Amit a Renault mérnökei teljesítenek, az egy kisebb csoda. Hetek óta azzal vannak elfoglalva, hogy a régi alkatrészeket evethetővé tegyék, és az egyik autóból átszereljék a másikba."