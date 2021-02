A Renault már a Williamsnél puhatolózik egy partneri megállapodással

A Williams legutóbb 2012-2013-ban használta a francia gyártó erőforrásait, azonban a hibridéra kezdete óta elkötelezettek a Mercedes felé. A francia gyártó ennek ellenére vizsgálja annak a lehetőségeit, hogy egy busás ajánlattal magukhoz csábítsák a grove-i alakulatot, értesült a Motorsport.com olasz kiadása.

Nehéz helyzetben a Renault: a francia gyártó már egyetlen csapatnak sem szállít erőforrást, miután a McLaren is a Mercedes motorjaira váltott, a Red Bull pedig inkább saját motorrészleget alapít, csak hogy ne kelljen egy külső gyártótól függenie, így a mezőny egyetlen gyári csapataként csak ők nem rendelkeznek valamilyen technikai - politikai megállapodással egy kisebb csapattal.

Az utóbbi hetekben felröppent a pletyka, hogy a Sauber elégedetlen a Ferrari motorjaival, illetve az egyelőre csak a 2021-es szezonra leszerződött Alfa Romeo névadó szponzori maradása sem biztos, azonban a Stellantis autógyártó óriás mindenképpen megtartaná a második pozícióját is az F1-ben, így a jelek szerint végül 2025-ig még biztosan a Ferrari motorjait fogják használni a svájciak.

A Renault így a mezőny másik, még valamennyire független csapata felé vette az irányt, és Roberto Chinchero értesülései szerint felvették a kapcsolatot a Williamsszel. Azon felül, hogy új partnert szeretnének találni a motorgyártó részlegüknek, a Renaultnak szüksége lenne egy olyan partnercsapatra, ahova be tudná ültetni az F2-ben várakozó juniorjait, Christian Lundgaardot, az F3-as bajnok Oscar Piastrit, illetve jelentős kínai támogatással rendelkező Guanyu Zhout.

A „leendő” kapcsolatnak azonban több buktatója is van, a Renaultnak pedig alaposan a zsebébe kellene nyúlnia ahhoz, hogy változásra bírja a Williamset.

Először is, már minden csapat gőzerővel dolgozik a 2022-es autóján, ahogyan azt pedig a Mercedes példája 2014 óta bizonyítja, mindennél fontosabb, hogy a csapatok a tervezési fázis során összehangolt alapelvek szerint készítsék el az autójukat.

Másodszor, a Williams éppen most kötelezte el magát amellett, hogy 2022-től ők is a Mercedes sebességváltóját fogják használni, miután 2014 óta saját maguknak készítették ezt az elemet. Ez pedig azért óriási buktató a Renault számára, mert az eddigi partnercsapataiknak nem szállítottak sebességváltókat, a McLaren is saját egységgel dolgozik, és ők a Mercedesre váltás után is a saját sebességváltójukat fogják elkészíteni.

Elég nehéz elképzelni, hogy a költségcsökkenés jegyében a Williams éppen most indítaná újra a sebességváltót készítő részlegét, amikor kedvezményes áron jutnak hozzá a mezőny legjobb autójának egységéhez, tehát a Renaultnak nagyot kellene villantania ahhoz, hogy a Williams komolyan elgondolkodjon a váltáson.

Az új motorformula – amennyiben megegyezik a Red Bull, az FIA és a többi csapat – 2025-ben jön, addig nem valószínű, hogy a Williams pont a motorfejlesztések befagyasztása előtt dobná el magától a mezőny legjobb motorját, a 2025 utáni korszakkal kapcsolatban azonban még rengeteg a kérdőjel.

