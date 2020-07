„A Renault költhetné az autójára is a pénzt Alonso helyett”

„Szerintem az F1 nagyon boldog ezzel” – nyilatkozott Doornbos a NU.nl lapnak. „A FOM biztosan segítette a visszatérését. Ez egy jó sztori a Renault számára, de nincs versenyképes autójuk. Hozhatod a nagy neveket, de azt a pénzt, amit rá költenek, talán költhették volna az autóra is.”

„Reklámszempontból mindig jó, amikor egy idősebb, nagy világbajnok visszatér, de én azt mondom, hogy már megvolt a maga lehetősége. Fantasztikus pilóta volt, és nagy dolgokat ért el, de már 38. Itt az ideje egy új tehetség kipróbálásának.”

Doornbos szerint Fernando Alonso egyetlen esélye a jó teljesítésre a 2022-es szabályok lesznek, ha a Renault is olyan autót ad alá, és tényleg szorosabb lesz a mezőny.

„Kihasználhatja majd az új szabályokat, amelyek elméletileg csökkentik majd a különbségeket 2022-ben. Emiatt meg tudom érteni a döntését. Valószínűleg azt mondta, hogy vagy 2 évre tér vissza, vagy egyáltalán nem, mert jövőre sem lesznek sokkal erősebbek.”

„De 2022-ben a McLaren is az élmezőnyben lehet. Ez a jó oldala az új szabályoknak. A Renault talán képes lesz egy olyan autó készítésére, amellyel 2022-ben a legjobb 3 között tudnak majd harcolni.”

Fernando Alonso, Renault F1 Team Fotó készítője: Motorsport.com

Doornbos azt is elfogadja, hogy a Renault számára hasznos lehet Alonso tapasztalata, és mentalitása, de szerinte a korábbi sikertelen visszatérések is azt bizonyítják, hogy két év kihagyás is túl sok az F1-ben.

„A másik probléma azonban az, hogy az F1 nagyon gyorsan fejlődik. Amikor szünetet tartasz, mondjuk ét évet, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tudsz még hozzátenni a projekthez. Nem kell megkérdőjeleznie senkinek a tehetségét, és megvan a tapasztalata is, de nem véletlen, hogy nem volt sok sikeres visszatérés a sport történelmében.”

Alain Prost arról is beszélt, hogy melyik két pilótát fontolták még meg Alonso mellett.

Ajánlott videó: