A Renault is ízelítőt adott abból, hogy hogyan nézhet majd ki az Alpine festése

Az új autóhoz pedig új színek és új dizájn is társul majd. Azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan miként fog majd festeni az istálló autója, de a Renault hivatalos Instagramján azért talán most egy kis ízelítőt adtak nekünk abból, hogy mire is számíthatunk.

Minden bizonnyal búcsút inthetünk majd az utóbbi években látott fekete-citromsárga kinézetnek, és helyére az Alpine hagyományos színei, a kék, a fehér és a piros érkezik majd. Nagy lehet majd a hasonlóság tehát a francia nemzeti zászlóval.

Az Alpine egyébként a Renault sportautómárkája, a Forma–1 pedig remek marketingplatform, így a vállalat ezt szeretné kihasználni idéntől, hogy megpróbálja ismét népszerűbbé tenni az Alpine márkanevet.

Nem pont ugyanilyen, de hasonló a helyzet a Red Bull és az AlphaTauri esetében is, hiszen az utóbbi név a bikások ruházati márkáját jelenti, és ők is az F1 segítségével igyekeznek felkelteni az emberek figyelmét.

Maga az Alpine egyébként nem most fog először szerepelni a sorozatban. Az 1960-as években a Renault az F2-ben és Le Mans-ban is ezen név alatt versenyzett. Ebben az időszakban pedig azt tervezték, hogy fellépnek az F1-be is.

Nem sokkal később aztán Zandvoortban akartak debütálni tesztcsapatként, de a projektet hamar lelőtték, mivel a motorjaik nem tudtak annyi lóerőt produkálni, amellyel felvehették volna a küzdelmet a riválisokkal.

Idén persze teljesen más lesz a helyzet, hiszen továbbra is gyári istállóként szeretnék visszaküzdeni magukat a legjobbak közé.

