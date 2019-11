A Renault és a Williams 2021-es autója: illusztráció

Eljött a nap, amikor jóváhagyták és be is mutatták a 2021-es F1-es szabályokat, amik rendkívül részletesre sikeredtek. A teljes szabályrendszert ezen a linken keresztül nézhetitek meg, természetesen magyar nyelvre fordítva. A rajongók azonnal izgatottá váltak, de természetesen vannak, akik már most nem elégedettek, ugyanakkor a Forma-1 ezzel egy tökéletes irányt is vehet, nemcsak az új autó miatt.

A Renault és a Williams már előre megkapta a grafikákat a 2021-es autóról, aminek a mintájára elkészítették a saját illusztrációjukat, melyekről alább egy galériát nézhettek meg, míg ha a hivatalos 2021-es képekre vagytok kíváncsiak a bejelentés kapcsán, akkor kattintsatok erre a linkre.