A Renault előrehozná a motorszabályok újratárgyalását

A jelenlegi tervek szerint a mostani szabályok 2025 végéig maradhatnak érvényben, az előzetes tárgyalások pedig már most elindultak arról, hova kellene a Forma-1-nek ezután tartania. A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn már korábban elismerte, hogy az új szabályok bevezetéséig szinte biztosan nem érkeznek új beszállítók.

Abiteboul szerint a Honda kilépése azt jelzi, hogy a mostani szabályok nem érik el a kívánt hatást, és a 2026-ost változásokat előre kellene hozni, hogy más gyártók is beszállhassanak. Mivel a Honda 2021 végén távozik bejelentésük alapján, a Red Bull Racing és az AlphaTauri is új partner után néznek.

A Motorsport.comnak a franciák vezetője így nyilatkozott: „Tisztázni akarom először is, hogy egyáltalán nincs ínyünkre a Honda helyzete. Egyáltalán nem pozitív hír a Forma-1-nek. Egy gyártókkal, gyári alkatrészekkel teli Forma-1-et akarunk motorszállítókkal, az, hogy utóbbi száma háromra csökkent, nem jó dolog.”

„Következtetéseket kell ebből a helyzetből levonni, én pedig ennek a megvizsgálására sürgetem a szabályalkotókat. A motorhelyzet fenntarthatatlan, különösen gazdasági szempontból, de technológiailag is.”

„Nem vagyok benne biztos, hogy megengedhetjük magunknak ezt az elképzelést. Vagy megváltoztatjuk a jelenlegi motorfelépítéshez való hozzáállást, vagy teljesen újat alkotunk, hogy ismét normális felfogással működjünk. Úgy gondolom, a pénteki fejlemény után komolyan el fognak gondolkodni a következő generációs hajtásláncok időtervéről.”

Abiteboul szerint a sport jelenlegi szabályai nem vonzóak a gyártóknak, mivel nagyon sokba kerül egy versenyképes csomagot kidolgozni: „A belépőjegy a Forma-1-be nagyon drága, pénzügyi és technológiai szempontból is.”

„Még ha nagyon sokat is költ az ember, akkor is jó ideig tart, hogy felzárkózzon. Mi ezt személyesen tapasztaltuk, még ha ma már jobb helyzetben is vagyunk. Nem lehet azonban, hogy azért, mert mi egy szigeten állva azt mondjuk, sikeresen átkeltünk a tengeren, mert a Forma-1 fenntarthatóságának szemszögéből ez a tenger túl kiterjedt és nagyon viharos.”

„Muszáj, hogy többen legyenek ezen a szigeten, ahol mi is. Valamit tenni kell, a motorok ökológiai fenntarthatóságára is kell gondolnunk, és a gazdasági fenntarthatóságukra is. Egy kis előrelépés történt, de nem elég. Keményebbnek kell lennünk, ahogy az utóbbi hónapokban a vázakkal kapcsolatban is, a motorokra is le kell csapnunk, hogy ebből a szögből se legyen sérthető a Forma-1.”

Abiteboul egyetért azzal, amit a Honda a kilépése indokaként megjelölt, miszerint a fenntarthatósági és karbonsemlegességi céljaikat a Forma-1-projekt nem támogatta. Szerinte a sport egésze nem jól reklámozza a hatékonysági lehetőségeket:

„Ez csak annak a bizonyítéka, hogy nem tudtuk a megfelelő üzenetet és marketinget összehozni a motorszabályoknak, ami elképesztő, mert az autók hajtáslánca között ennél fejlettebb a világon nincsen. Sőt, még közel ilyen hatékony motorok sincsenek sehol, ami figyelemre méltó.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, makes a pit stop Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az is figyelemre méltó, micsoda kudarcot vallottunk abban, hogy megmagyarázzuk a világnak, miért váltottunk hibridekre és mit jelenthet ez majd a fősodratú technológiában. Ez mutatja, hogy a felfogás kezdettől fogva rossz volt és nagyon nehéz rajta változtatni, úgyhogy mindannyiunknak sokat kell gondolkodni azon, mit szúrtunk el és hogy lehetne rajta változtatni.”

„Azt is meg kell magunktól kérdezni, hogy a jelenlegi szabályzat keretein belül lehet-e ezen egyáltalán változtatni? Ezekre a kérdésekre nem tudom a választ.” – mondta Abiteboul, aki szerint a gyártóknak többet kellene tennie ezen technológiák terjesztéséért:

„Elég szomorú, hogy ez nem lett közös munka, nem csak a Honda miatt, mindannyiunk miatt. A Forma-1 nem tudta ezt a nagy lehetőséget kihasználni. Ezekbe a platformokba, ebbe a technológiákba holott milliárdokat öntöttünk.”

„Ez alapvető marketing, muszáj, hogy a világ tudja, mit csinálunk, nem csak csinálni és panaszkodni, ha senki sem kap rá. Néha a pilóták beszélnek a motorokról, de csak panaszkodnak, holott lenyűgöző technológiáról van szó, és nagyon kevés lehetőség van, hogy valóban folyjon róluk érdemi párbeszéd.”

„Ugyanakkor elfogadom, hogy ez nehéz ügy és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kell-e egyáltalán nekünk ilyen csúcstechnológia, ha csak visszafogja egy csapat és autó versenyképességét.”

