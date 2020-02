A Renault csak egy tesztfestéssel mutatja be az új F1-es gépét

A csapatok év eleji bemutatója mindig komoly érdeklődésre tart számot, és a csapatok igyekeznek is a saját céljaiknak megfelelően időzíteni az eseményt. Idén egyelőre a Haas mutatkozott be váratlanul, ám a napokban a többi csapat is követi az amerikaiakat.

A Renault gyári csapata február 12-én, egészen impozáns környezetben mutatja be az idei versenygépét, a franciák Párizsban a Champs-Elysees-n tartott sajtótájékoztató keretein belül rántják le a leplet az idei autóról, bár ezzel kapcsolatban a Renault is homályosan fogalmaz.

A közösségi médiában megjelentek szerint a sajtótájékoztatón jelen lesz Cyril Abiteboul csapatfőnök, az ügyvezető igazgató, Marcin Budkowski, a kasztni- és a motorrészleg műszaki igazgatói, Pat Fry és Rémi Taffin.

Az eseményen részt vesz a négyszeres világbajnok Alain Prost, aki a Renault Sport Racing különleges tanácsadója, a Renault Sport Akadémia igazgatója, Mia Sharizman, és persze a versenyzők, Daniel Ricciardo és Esteban Ocon.

Arról nem lehet tudni, hogy milyen módon, de leleplezik az R.S.20-ra keresztelt idei autót is, a Renault közleménye szerint a sajtó képviselői bepillantást nyerhetnek az új autóba, amely azonban a szezon előtti tesztkülsővel jelentkezik még, és fizikailag jelen sem lesz...

A média tájékoztatására jelen lesznek a Renault Sport Akadémia vezetői, valamint a francia istálló esport csapatának, a Renault Vitality Esport tagjai is.

Az eseményt 14 órától lehet követni a közösségi médiában a Renault F1 Team csatornáin keresztül, ám ez nem foglalja magában az élő közvetítést.

A Renault bemutatója előtt egy nappal mutatkozik be a Ferrari, míg a franciák szerdai sajtótájékoztatója után egy nappal a McLarenen a sor, de minden csapat jelezte már, hogy a barcelonai teszt előtt lerántják a leplet az új autóról.

