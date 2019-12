A Renault bosszús, mert marad a "buta" Q2-es szabály

A három topcsapatnak akkora tempóelőnye volt idén a többiekhez képest, hogy a versenyzőik rendszeresen közepes keverékkel jutottak tovább a harmadik szakaszba, míg a hatodik és tizedik hely közötti helyekről induló pilóták csak lágyakról rajtolhattak. A mögöttük induló versenyzők a szabad gumiválasztás miatt rendszerint a közepes, vagy kemény keverékeket választották.

A legutóbbi versenyhétvégén, Abu Dhabiban a Renault versenyzői, Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg nyolcadik és tizedik helyre kvalifikált, de végül Sergio Perez és Daniil Kvjat ideálisabb versenystratégiája és az ebből következő felzárkózása miatt mindketten kiestek a pontszerző helyekről.

Az enstone-i csapat végeredményben megőrizte a Scuderia Toro Rosso által fenyegetett ötödik helyét a bajnokságban. A Q2-es gumiszabály eltörléséről idén már tárgyaltak az F1 Stratégiai Csoportjában.

Mivel a 2020-as versenyszabályokat megkötő, április 30-i határidő már régen elmúlt, így egyhangú döntés lett volna szükséges a változtatáshoz, de a topcsapatok és azok fiókistállói leszavazták a módosítást. A szabály várhatóan 2021-re is bennmarad a szabálykönyvben, igaz, jelen állás szerint még nem szükséges hozzá az egyhangú döntés.

Még több F1 hír: Eltörölhetik a Q2-es gumiszabályt

„Megint láthattuk a példáját annak, hogy egy buta szabály, ami miatt lágy keverékeken kell

rajtolnunk, milyen előnyt ad a mögöttünk rajtoló pilótáknak” – mondta Abiteboul a Motorsport.com-nak.

„A Stratégiai Csoportban mindenki egyetértett abban, hogy ki kell kukázni. Aztán amikor a szavazásra került a sor, mindenki visszatért az azt megelőző álláspontjára, ami miatt őszintén szólva elég bosszús vagyok” - jelentette ki a Renault első embere.

„A topcsapatok és a fiókcsapataik azért lobbiztak a változás ellen, mert ez egy olyan szabály, amit a topcsapatok hoztak létre a saját védelmük érdekében. Nem hiszem, hogy szükségük lenne rá, de extra védelmet nyújt nekik” - vélekedett Abiteboul.

„Ez egy olyan valami, ami segíti azokat az istállókat, amelyek kötődnek a top csapatokhoz és

megszorongatja azokat, akiket én a ’középosztálynak’ hívok, ezalatt magunkat és legtöbb esetben a McLarent értem” - mondta a francia.

„Hozzátartozik persze az is, hogy mindez néha a mi előnyünket is szolgálta, amikor kívül voltunk a top 10-ből, például Mexikóban, vagy Szuzukában. De csak azért, mert néha segített rajtunk, még nem jelenti azt, hogy meg is szeretnénk tartani” - jelentette ki Abiteboul. „Ez egy buta szabály, aminek mennie kell. De senki nem tesz ezért semmit és őszintén szólva nagyon bosszús vagyok, hogy mindez megint meg fog történni.”

