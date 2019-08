A Renault a szabályok helyett inkább a pályákon változtatna

A Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul arról beszélt, hogy a mérnökeik már megvizsgálták, hogy milyen alternatív vonalvezetésekkel lehetne „feldobni” a francia pályát, amely talán a szezon eddigi legunalmasabb versenyét hozta.

Az F1 már házon belül is dolgozik azon, hogy optimalizálja a pályák vonalvezetését, ebben pedig az a Craig Wilson van a segítségükre, aki korábban a BAR-nál, a Hondánál, a Brawnnál és a Williamsnél dolgozott, illetve Wilson a vietnámi és a miami projektbe is be volt vonva.

Ugyanakkor Abiteboul szerint a csapatok extra erőforrást biztosíthatnak az ilyen jellegű feladatoknál, illetve rávilágíthatnak, hogy milyen változtatásra lehet szükségük a jelenlegi pályáknak.

„A pályák tervezésében mindenképpen javulnunk kell. Szerintem a szabályok kapcsán a túltervezés a jellemző, de szerintem inkább a pályák vonalvezetésén kellene változtatnunk, ahelyett, hogy abba fektetnénk be egy csomó pénzt, hogy mind a 20 autó megváltozzon évről évre.” – kezdte a csapatfőnök a Motorsport.com-nak.

„Én minden pályán 1-2 kanyaron változtatnék. Sokkal költséghatékonyabb lenne, és magának a sportnak is jobbat tenne. Tudom, hogy komoly erőfeszítéseket tett az F1 a vietnámi pálya megtervezése kapcsán. De ez nem egy olyan dolog, amelyben kollektíven mindenki segíthetne?”

Abiteboul példaként a Paul Ricard-i pályát hozta fel, ahol a Renault mérnökei nézték meg, hogy mit lehetne változtatni a vonalvezetésen.

„Hogy egy példával is szolgáljak, nézzük meg a Francia Nagydíjat, ami természetesen fontos a csapatunknak. Komoly kritikákat kapott a verseny, mert unalomba fulladt. Aztán mi megpróbáltuk kicsit izgalmasabbá tenni a végét, erre megbüntettek minket!” – utalt Abiteboul Ricciardo versenyvégi manővereire.

„Szóval végeztünk szimulációkat alternatív vonalvezetésekkel, hogy érdekesebbé tegyük a dolgot. Több csapat mérnöki gárdájától is szeretném látni, hogy előálljanak ötletekkel, hogyan fejleszthetnénk a pályák vonalvezetésén.”

„Ha mind a 10 csapat segítene a vonalvezetések optimalizálásában, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus eredményeket tudnánk elérni. És ehhez 2021-et sem kellene megvárni, már jövőre élvezhetnénk ennek az előnyeit.” – zárta a csapatfőnök.

