A Renault a Red Bullal való együttműködésről

Miután a Honda pénteken bejelentette, hogy 2021 végén elhagyja a sportágat, a Red Bull és az AlphaTauri kénytelen új motorszállító után nézni.

A Renault 12 szezonon át, 2007-től 2018-ig látta el a Red Bullt motorokkal. Az együttműködés 4 egyéni és 4 konstruktőri világbajnoki címet eredményezett.

Kapcsolatuk azonban, különösen az utolsó években, közel sem volt zökkenőmentes. Az eredmények hiánya, valamint a Red Bullt vezető Christian Horner és a Renault-t irányító Cyril Abiteboul közötti személyes ellentét miatt a kapcsolat csúnya véget ért.

Az FIA sportszabályzatának 9. cikkelye kimondja, hogy ha egy csapat motor nélkül marad, akkor a legkevesebb csapatnak beszállító motorgyártó köteles ellátni őt.

A következő évtől a Mercedesnek 4 partnere lesz, a Ferrarinak három, a Renault-nak pedig jelen állás szerint mindössze saját csapata, az Alpine.

Abiteboul elmondta, a Red Bull részéről nem történt megkeresés a tegnapi bejelentés óta, de készek teljesíteni az FIA által megfogalmazott kötelességeket.

„Megerősíthetem, hogy egyelőre semmilyen formában nem beszéltünk” – mondta francia a Motorsport.comnak.

„A sport résztvevőjeként tisztában vagyunk ezzel a szabállyal. Az a szándékunk, hogy megfeleljünk a szabályoknak és a felénk támasztott követeléseknek.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, in the Press Conference

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images