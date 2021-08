„A rémálomszerű futamok” a feje tetejére állíthatják a bajnoki csatát

Jelenleg a brit van előnyben nyolc ponttal, és számos futamon kerék a kerék elleni csatát vívtak egymással, mígnem Silverstone-ban össze is ütköztek. Ugyanakkor évek óta mindenki erre várt már, és nem is panaszkodhatunk 2021-re.

„Ez elképesztő, mert megmutatja, hogy sosem dőlhetsz hátra, sosem adhatod fel, és sosem gondolhatod azt, hogy vége” – nyilatkozta a RacingNews365-nek adott exkluzív interjúban a korábbi F1-es pilóta.

„A bajnokság hosszú, de néhány rémálomszerű futam még jöhet, ez pedig a feje tetejére állíthat mindent, szóval jó a sportnak, hogy ilyen hullámvasútszerű az egész. Így mindenki aktív és koncentrált marad. Szerintem egészen a szezon végéig fogjuk ezt látni.”

„Kár érte, ha megnézzük Verstappen szemszögéből, mert megmutatta, hogy megérdemli végre a lehetőséget. Ugyanakkor jó, hogy az év közepén még nincsen egyértelmű esélyes. Jó kis csatára van még kilátás.”

Liuzzi szerint Verstappen egyébként meg is érdemelné a világbajnoki sikert. „Ő egy igazi gép, egy állat. Mindent megérdemel, amilye van. Ő a Forma–1 új generációja, és mindig remek teljesítményt és komoly sebességet mutatott.”

„Azért is érdemelné meg, mert igazán gyors, és bár vét még néha hibákat, de ezek nem amiatt vannak, mert nem elég érett, hanem inkább amiatt, mert olykor a szívét követi a feje helyett. Én csak azt remélem, a továbbiakban is jó autói lesznek majd, hogy továbbra is ott lehessen az elejében.”

